Sağlık Bakanlığı bugüne kadar yapılan aşı miktarını açıkladı
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de bugüne kadar yapılan toplam Covid-19 aşı miktarını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde 18 yaş ve üzerindeki vatandaşların tamamının aşılanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 23 Temmuz saat 17.23 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 39 milyon 256 bin 264, ikinci doz aşı sayısı 22 milyon 20 bin 519 oldu. Üçüncü dozla birlikte yapılan aşı miktarı 65 milyon 1274'e yükseldi.
İSTANBUL'DA 11 MİLYON DOZ
İstanbul'da uygulanan aşı sayısı 11 milyon 976 bin 360; Ankara'da 5 milyon 262 bin 225; İzmir'de ise 4 milyon 384 bin 568 doz oldu. Dün itibarıyla 18 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 63,08'inin aşılandığı ülkede, toplumsal bağışıklık hedefine her geçen gün bir adam daha yaklaşılıyor.
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