Sağlık Bakanlığı, Covid-19 günlük ve haftalık raporlarını yayımlamayı durdurdu
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere ve yaş gruplarına göre dağılımı bilgilerinin yer aldığı raporları yayımlamayı durdurdu.
Sağlık Bakanlığı, 29 Haziran’dan itibaren COVID-19 için günlük ve haftalık durum raporları yayınlamaya başlamıştı. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde, koroanvirüs vakaları ile ilgili günlük ve haftalık raporlar yayımlamayı durduruldu.
Bakanlığın günlük raporlarında, yeni test sayısı, yeni vaka sayısı, hastaneye yatırılan yeni hasta sayısı gibi bilgilerin yanı sıra, vakaların bölge, yaş ve cinsiyete göre dağılımı bilgileri yer alıyordu.
Haftalık raporlarda ise Türkiye’nin Epidemiyolojik Durumu ile ilgili bilgiler veren veriler paylaşılıyordu.
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