Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini paylaştı
Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 7 bin 489 kişiye vaka, 675 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konuldu. 132 kişi daha yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 132 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 7 bin 489 kişiye vaka, 675 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.
Koronavirüs nedeniyle 25 bin 476 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 449 bin 839'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 8 bin 803 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI BİN 765
Tabloya göre, toplam test sayısı 29 milyon 7 bin 915, toplam ağır hasta sayısı bin 765, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 331 bin 314, bugünkü test sayısı 179 bin 419 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin 27 Ocak 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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