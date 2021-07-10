Sağlık Bakanlığı, hastane personeline 'neden korona oldun soruşturması' açmaya kalktı

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 04:00

Sağlık Bakanlığı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’ndeki personele “neden korona oldun soruşturması” iddialarını doğruladı. Bakanlık, soruşturma açılmasının “düşünüldüğünü” ancak sonra personelin hasta veya şüpheli kişilerle temaslarının “yoğun çalışma ortamının getirdiği kaçınılmaz koşullara bağlı olduğuna kanaat getirildiğini”, bu nedenle de idari işleme gerek olmadığına karar verildiğini bildirdi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde aralarında testi pozitif çıkanların da olduğu, yüksek riskli görülen 80 sağlık çalışanı hakkında “Neden pozitifsin? Neden kendinizi korumadınız?” gerekçesiyle soruşturma açıldığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

Başevirgen, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya personele idari soruşturma başlatılmasının gerekçesini sordu. Bakan Koca’nın yanıtında, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın yazısı ekinde yer alan halk sağlığı ana bilim dalı başkanlığının yazısında, “bir temizlik personeli ile temaslı sayısının bu kadar yüksek oluşu, personelin maske ve mesafe konusunda daha dikkatli davranması gerektiği, ilgili kliniklerde diğer önleyici düzenlemelerin yapılması gerektiği” kanatinin belirtildiğine dikkat çekildi. İdari soruşturma başlatılmasının “düşünüldüğüne” işaret edilen yanıtta şöyle denildi:

“Ancak personele ait sürveyans bildirimlerinin incelenmesi sonucunda personelimizin hasta veya şüpheli kişilerle temaslarının yoğun çalışma ortamının getirdiği kaçınılmaz koşullara bağlı olduğuna kanaat getirildiğinden, personelimiz hakkında herhangi bir idari işlem yapılmasına gerek olmadığına ve soruşturmanın sonlandırılmasının uygun olacağına karar verilmiştir.”

Yanıtta, sağlık çalışanlarını korumak için gerekli ekipmanların hastane yönetimi tarafından sağlandığı, yeterli stok bulunduğu da savunuldu.