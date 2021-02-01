Sağlık Bakanlığı ihale sonuçlarını açıklamıyor

01 Şubat 2021 Pazartesi, 10:50

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, koronavirüs aşıları elleçlenmesi (yükleme- taşıma-boşaltma), paketlerinin değiştirilmesi ve kare kodlaması için ikinci defa ihale düzenledi.

Aralık ayında yaptığı ihalenin sonuçlarını açıklamayan Sağlık Bakanlığı, 28 Ocak tarihinde de “Aşı Elleçleme, Paketleme ve Karekodlama Hizmet Alımı” adı altında yaptığı ihaleye ilişkin de bir bilgi paylaşmadı. Bakanlık, ihale sonuçlarını açıklamadığı için de iki ihaleyi kimin aldığı ve Bakanlık kasasından kaç para ödendiği bilinmiyor.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; İhale kapsamında 47 milyon koronavirüs aşısının tamamına karekodlama yapılacağı belirtildi. 47 milyon aşının 10 milyonunun paketlendiği ve sadece karekodlama yapılacağı, geriye kalan 37 milyon doz aşının ise hem paketleneceği hem karekodlama yapılacağı ifade edildi. Ayrıca ihale kapsamında paketlenecek aşılara ilişkin, “Paket ve kolilerin üzerinde üreticinin ve ürünün adı ‘T.C. Sağlık Bakanlığı malıdır, satılamaz’ ibaresi de yer alacaktır” denildi.

EKSTRA MALİYET VE ZAMAN KAYBI

“Aşıları kim, kaç paraya paketliyor?” diye soran CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, BirGün’e şu değerlendirmede bulundu: “Sağlık Bakanlığı ihale süreçlerini tamamen kapalı yürütüyor ve kamuoyuyla bir bilgi paylaşmıyor. Biz daha önceki ihaleyi de gündeme getirmiştik. Gelen aşıların paketlenmesinin de ayrıca bir maliyet ve ayrıca bir zaman kaybı olduğunu görüyoruz. Her gün yüzlerce insanımız hayatını kaybederken geçen her dakika bile çok kıymetli.”

“İhale sonuçlarının kamuoyuna açıklanması gerekiyor” diyen CHP’li Emir, sözlerini şöyle tamamladı: “6.5 milyon doz aşı getirdik diyorlar ama bunun 5 milyon dozluk kısmı bulk şeklinde. Bu 5 milyon dozluk aşının enjektöre dolumu sonrasında ayrıca 14 günlük test süresine ihtiyaç olacağı söyleniyor.”

DMO 4.5 MİLYON TULUM ALACAK

Öte yandan CHP’li Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da Devlet Malzeme Ofisi’nin (DMO) 4.5 milyon adet tulum alacağını belirtti. Emir, yaptığı açıklamada, “Adrese teslim bir ihale daha. Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayan DMO, 4.5 milyon koruyucu tulum alacak. Ama şartnamede Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) kaydı şartı yok! En az 55 gram olması gereken kumaşta gramaj sınırı da yok. DMO kendi deposundaki hibe tulumları sattı mı yoksa?” ifadelerini kullandı.