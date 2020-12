CHP'den 'aşı' açıklaması: “Birileri zengin mi ediliyor?”

25 Aralık 2020 Cuma, 12:58

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün (HSGM), Çin’den getirilecek 50 milyon aşı için doğrudan temin yoluyla 'Aşı Elleçleme, Paket Değişikliği ve Kare kodlama Hizmet Alımı' ihalesine çıktı.

İhaleye teklif vermek için son tarih 18 Aralık’tı. İhaleyi kimin aldığı bilinmiyor. İhale şartnamesinde “HSGM’nin pandemi nedeniyle ortaya çıkabilecek durum nedeniyle gerekli görülmesi durumunda yüzde 80’e kadar iş eksiltmesi ve yüzde 20 iş artışı yapılabilecektir” denildi.

GÜNLÜK 500 BİN DOZ

İhale şartnamesine göre ihaleyi alan firma 50 milyon flakonu (cam tüp) için elleçleme, paket değişikliği ve kare kodlama yapacak. Flakonlar 2 cc’lik olacak, flakonların ilk tesliminden sonra her gün en az 500 bin adet flakon teslim edilmesi gerekecek. Paketlerin üzerinde saklama ısısı bulunacak, “Sağlık Bakanlığı’nın malıdır, SATILAMAZ” ibaresi yazılacak. Paketlemenin temini yükleniciye ait olacak.

Ürün paketinin her birine mevzuata uygun olarak Kısa Ürün Bilgisi, Hasta Kullanım Talimatı yazılacak. Şu bilgi paketlerde olacak:

“Aşı ve Serim uygulamalarında, Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi dikkate alınmalıdır. Bu konuda karşılaşılacak her türlü soru ve problemlerle ilgili olarak, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanlığı veya il sağlık müdürlükleri ile temasa geçilmelidir.”

Şartnameye göre her 5 adet paket kutulara konulacak, ‘shrink’ ile bağlanacak. Bu kutuların, "shrink"lerin üzerine, ürünün üretici ve mümessil firma adları ve adresleri, ürünün adı, lot numarası, saklama derecesi, son kullanma tarihi, kutu içerisindeki doz miktarı yazılacak. Paketlerin, kutuların, kolilerin ve paletlerin üzerinde 2D karekod bulunacak.

HER KOLİYE DONMA GÖSTERGESİ KONULACAK

Her bir koli içerisinde donma göstergesi konulacak. 1000 adet donma göstergesi HSGM tarafından elleçleme öncesi verilecek. Depo veya ekipmanlara verilebilecek her türlü zarar ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndan doğan tüm sorumluluk yükleniciye ait olacak.

FİRMA GEÇ TESLİM EDERSE CEZA ALACAK

İhaleyi alan firmaya kesilecek cezalar ise şöyle sıralandı:

“Flakonların yüklenici veya temsilcisine teslim edilmesinden sonra her gün en az 500 bin adet flakon yukarıdaki şartlara uygun halde teslim edilecektir. Gecikilen her gün için hizmet alımının yüzde 1 kadar ceza kesilecektir. Gecikilen her flakon başına hizmet alımının yüzde 0,1 oranında ceza kesilecektir. İstenen ambalajların kontrolü sonrası eksiklik tespit edilmesi durumunda ek tebligata gerek duyulmadan yüklenici temsilcisinin imzaladığı tutanak tarihi dikkate alınarak 2 (iki) günden az 10 (on) günden fazla olmamak üzere ek süre verilebilecektir.”

‘İHALEYİ KİM ALDI?’

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, ihaleyi kimin aldığını açıklanması çağrısında bulunarak, “Bunun neden doğrudan alım ihalesiyle yapıldığını, niye açık ihale yapılmadığını soruyoruz. Çünkü özellikle her birim aşı için ödenecek para son derece önemli. Doğrudan alım yoluyla yapıldığında da birilerinin zengin mi edildiği sorusu gündeme geliyor” dedi.

‘İŞ EKSİLTMESİ NEDEN KONULDU?’

CHP’li Emir, yaptığı değerlendirmede, Sağlık Bakanlığı’na şu soruları yöneltti:

“Yine bu ihale beyanına baktığımızda ilginç bir maddeyle karşılaşıyoruz. Buraya yüzde 80 iş eksiltme maddesi konulmuş. Bu ihtiyaç nereden kaynaklanmış? Gerçekten eğer 50 milyon doz aşı gelecekse bu iş eksiltme maddesi neden konulmuş? Yoksa Sağlık Bakanlığı, 50 milyon doz aşının gelmeyebileceğini mi düşünüyor veya kendisi de 50 milyon doz aşının gelebileceğine inanmıyor ki böylesine bir iş eksiltme maddesi de koyulmuş.

Aynı şekilde buradaki birim fiyatın nasıl oluştuğu, kaç TL'den olacağı son derece önemli. Neden doğrudan alım ihalesi yapıldığı önemli? Aynı şekilde Sağlık Bakanı, günde 2 milyon doz aşı uygulanabileceğini söyledi ama bu ihaleye baktığımızda günde 500 bin dozluk bir anlaşma yapıldığını anlıyoruz. Bu da aslında Sağlık Bakanlığının gösterdiği hedefin altında bir rakam. Sağlık Bakanlığından beklediğimiz süreci açık ve şeffaf yürütmesi ve tarihleri somut bir şekilde gösterdiği bir takvimi açıklaması ve ne kadar para ödenecekse kamuoyu ile bunu mutlaka paylaşmasıdır.”

‘BUZ KAPLARINA KONULACAĞI ANLAŞILIYOR’

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de yaptığı değerlendirmede, aşının Çin’den blok halinde geleceğini ve paketlemesinin Türkiye’de yapılacağının anlaşıldığını aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

“Bunu nasıl paketleneceği ihale şartnamesinde var. Nakil ve depolama alanlarından iklimlendirme, yani taşıyıcı vasıtaların kendiliğinden soğutma sistemlerinin olması gibi şart konulmamış. Bu anlamda koli içinde buz kaplarına konulacağı anlaşılıyor. Bunun ne kadar sağlıklı olacağı şüpheli. Bu aşılama işinin bugünlerde olacağı belli. Bugüne kadar halledilmiş olması lazımdı. Türkiye’de 50 milyon doz aşıyı paketleyecek donanım ve kapasitede bir firma yok.”