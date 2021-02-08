Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı: 103 kişi daha yaşamını yitirdi
Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 8 bin 103 kişiye vaka, 632 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konuldu. 103 kişi daha yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 103 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 8 bin 103 kişiye vaka, 632 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.
Koronavirüs nedeniyle 26 bin 900 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 539 bin 559'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 8 bin 567 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI BİN 310
Tabloya göre, toplam test sayısı 30 milyon 755 bin 784, toplam ağır hasta sayısı bin 310, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 449 bin 273, bugünkü test sayısı 139 bin 378 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin 8 Şubat 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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