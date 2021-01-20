Sağlık Bakanlığı son koronavirüs tablosunu paylaştı
Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 6 bin 435 kişiye vaka, 752 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konuldu. 159 kişi daha yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 159 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 6 bin 435 kişiye vaka, 752 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. Koronavirüs nedeniyle 24 bin 487 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 406 bin 216'ya yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 5 bin 932 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI 2 BİN 102
Tabloya göre, toplam test sayısı 27 milyon 867 bin 450, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 102, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 283 bin 919, bugünkü test sayısı 168 bin 894 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin 20 Ocak 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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