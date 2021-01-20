Sağlık Bakanlığı son koronavirüs tablosunu paylaştı

20 Ocak 2021 Çarşamba, 20:03

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 159 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 6 bin 435 kişiye vaka, 752 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. Koronavirüs nedeniyle 24 bin 487 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 406 bin 216'ya yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 5 bin 932 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI 2 BİN 102

Tabloya göre, toplam test sayısı 27 milyon 867 bin 450, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 102, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 283 bin 919, bugünkü test sayısı 168 bin 894 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 20 Ocak 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: