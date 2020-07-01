Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı'na sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2020 Çarşamba, 11:39
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Sağlık Bakanlığı'na sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları açıklandı.

İstanbul'da 3 bin sağlık personelinin yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinde yer alıyor.



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