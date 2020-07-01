Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanlığı'na sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı.
Sağlık Bakanlığı'na sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları açıklandı.
İstanbul'da 3 bin sağlık personelinin yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinde yer alıyor.
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