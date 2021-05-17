Sağlık Bakanlığı uygulanan toplam aşı miktarını açıkladı

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 21:04

Sağlık Bakanlığınca, Covid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 21.00 itibarıyla 26 milyon 226 bin 641'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığınca, son 24 saatte 431 bin 483 doz aşı yapıldı.