Sağlık Bakanlığı uygulanan toplam aşı miktarını açıkladı
Sağlık Bakanlığı, Covid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 21.00 itibarıyla 26 milyon 226 bin 641'e ulaştığını duyurdu.
Sağlık Bakanlığınca, Covid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 21.00 itibarıyla 26 milyon 226 bin 641'e ulaştı.
Sağlık Bakanlığınca, son 24 saatte 431 bin 483 doz aşı yapıldı.
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