Nagehan Alçı yine öğretmenleri hedef aldı: Aşı için feryat etmiyorsunuz

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 14:28

Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın eğitime haziran ayına kadar uzaktan devam edilmesi kararını eleştirdiği yazısında eğitimcileri hedef alması tepki çekti.

Nagehan Alçı, "AVM’ler açık, okullar kapalı… Kademeli normalleşme hayırlı olsun!" başlıklı yazısında, "Her yer kapalıyken ve sokağa çıkma kısıtı varken vakalar ancak 11 bine düşebildi. Şimdi ise yeniden sokak serbest, AVM’ler, mağazalar açık" diyen Alçı bu şartlarda günlük vaka sayısının 5000’e inmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Okulları açmak konusunda kamuoyu desteğinin de olmadığını ifade eden Alçı, yazısının devamında sözü öğretmenlere getirdi. Öğretmenlerin aşı için etkili bir kampanya yapmadığını öne süren Alçı, bu konuda yalnızca kendisi ve birkaç kişinin çaba gösterdiğini savundu.

Alçı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Hiç boşuna 'Öğretmenler uzaktan eğitim istemiyor, okullarına kavuşmak istiyorlar' demesinler. İsteyen insan ses çıkarır. Hani neredesiniz öğretmenler? Okullar açılsın diye ses çıkardığınızı duyamadık bugüne kadar. Onun yerine açılan sınıfları okutanlar 'Bu haksızlık' diye feryat ediyorlar. Aşı için feryat ettiğinizi de görmedik. Aşı olmadan okul açılmasın diyorsunuz ama aşıya ulaşmak için etkili bir kampanya neden yapmıyorsunuz?

Ben devamlı yazıyorum öğretmenlerin aşıları nerede diye ama hani sizden destek? Maalesef siyasetçisiyle, eğitmeniyle, eğitim sendikasıyla okulların açılmaması için adeta bir milli mutabakat var. Bir ayrık otu ben ve benim gibi üç-beş kişi. Ne diyeyim. Kısacası bu seneyi okulsuz kapatıyor bu ülke. Ve bu bir sorun bile değil çoğunluk için. Okula gitmek yasak ama anne-baba ile AVM gezmek serbest. İyi gezmeler."

"TALİMATI SARAY VERİYOR ÖĞRETMENLER DEĞİL"

Alçı'nın yazısına eğitimci sosyal medya kullanıcıları sert tepki gösterdi. Twitter'da Alçı'ya yönelik tepkilerin dile getirildiği #NagihanSusÇöpKonuş etiketi altında binlerce paylaşım yapıldı.



CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Grup Sözcüsü Yıldırım Kaya da Alçı'ya şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Kendine gazeteci unvanı vererek,"Hani neredesiniz öğretmenler? Okullar açılsın diye ses çıkardığınızı duyamadık bugüne kadar." diyen Nagehan Alçı;

1. Okullar öğretmenlerin değil, sarayın talimatıyla açılıyor.

2. Aşılanmayan öğretmen, ölmek için mi okulların açılmasını talep etsin?"





"ÖĞRETMENLER RAHATA ALIŞTI" DEMİŞTİ

Nagehan Alçı, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim uygulaması nedeniyle daha önce de öğretmenleri hedef almıştı. "Öğretmenler olduğu yerden uzaktan eğitime devam ediyor" ifadelerini kullanan Alçı, "Ne sınav var, ne sağlıklı bir kontrol. Hele Anadolu’da, köylerdeki durumu unutun! Ama öğretmenler de öğrenciler de okulsuzluğa, rahata alıştı sanki…Hakikaten isyan ediyorum! Okulları açmaya ne zaman öncelik vereceğiz?" demişti.



