Sağlık Bakanlığı'ndan grip aşısı açıklaması
Sağlık Bakanlığı açıklamasında, "Belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür" denildi.
Sağlık Bakanlığı'ndan grip aşısına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bakanlığımız, geçmiş yıllarda olduğundan daha fazla influenza aşısı temin etmek üzere bağlantılarını sağlamış durumdadır. Ancak tüm dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belli bir zaman diliminde peyderpey temin edilmektedir. Bu nedenle belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür.
1-Vatandaşlarımız risk durumlarını E-nabız sistemi üzerinden öğrenebileceklerdir.
2. İlgili aşı, hekimler tarafından sadece Reçetem Sistemi üzerinden yazılacaktır. Manuel yazılan reçeteler işleme alınmayacaktır.
3. İlgili aşı yalnızca serbest eczanelerce temin edilecektir. Eczanenin Reçetem Sistemi’ne reçeteyi girmesi ile İlaç Takip Sistemi’nde (İTS) aşı temin hakkı oluşturulacaktır."
En Çok Okunan Haberler
- MasterChef'de yayınlanan skandal görüntülere tepki
- Erdoğan'ın maaşına zam geldi
- Şener'den Erdoğan'a: Aman, dokunma sakın!
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- AKP'li Zengin'in 'Markar Esayan' sözleri gündem oldu
- Atay, Erdoğan'a 1.7 milyarlık harcamalarını hatırlattı
- Zindaşti’nin yeğeni kaçırıldı
- Derin kırılma
- Grip aşısının fiyatı belli oldu
- DSÖ yeni tehdidi açıkladı
Video Haberler
- İnsanlık ölmemiş dedirten hareket
- Bodrum'da tüyler ürperten görüntü: Ölü bulundu
- İzmir'de dehşet anları! 6 kişi yaralandı
- Antalya'da kaydedildi! Bir anda ortaya çıktı
- Kadın cinayeti! Sokak ortasında ablasına kurşun yağdırdı
- Doktor o an görev başındaydı... Hastanede skandal olay!
- Bisiklete böyle bindi, gözaltına alınınca ülke karıştı
- Utandıran görüntü için istenen ceza belli oldu
- Laf atma cinayetinde milli sporcunun cezası belli oldu
- “Pis Araplar” deyip bıçakla saldırdılar!
En Çok Okunan Haberler
- MasterChef'de yayınlanan skandal görüntülere tepki
- Erdoğan'ın maaşına zam geldi
- Şener'den Erdoğan'a: Aman, dokunma sakın!
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- AKP'li Zengin'in 'Markar Esayan' sözleri gündem oldu
- Atay, Erdoğan'a 1.7 milyarlık harcamalarını hatırlattı
- Zindaşti’nin yeğeni kaçırıldı
- Derin kırılma
- Grip aşısının fiyatı belli oldu
- DSÖ yeni tehdidi açıkladı