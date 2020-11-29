Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs ilaçlarıyla ilgili genelge
Sağlık Bakanlığı'nca, Covıd-19 hastalarının tedavilerinde kullanılan ilaçların etkinliğinin sağlanması ve yanlış kullanımın önüne geçilmesi amacıyla 81 ile ilaç kullanım broşürleri gönderildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Koronavirüs Bilim Kurulunun tanı ve tedavi rehberinde yer alan ilaçların kullanımında en çok karşılaşılan sorun olan 'ilaç dozunun karıştırılması' konusuna broşürlerde açıklık getirildi.
Rehbere göre hem 'Ayaktan izlenecek komplike olmayan veya hafif-orta pnömonisi olan, olası ya da kesin Covid-19 olgularında' hem de 'Yatış endikasyonu olan Covid-19 olgularında' Hidroksiklorokin ve/veya Favipiravir kullanımı öneriliyor. İki ilacın da mutlaka hekim tavsiyesi ve gözetiminde kullanılması gerekiyor.
Erken başlanan ve doğru dozlarda alınan ilaç tedavisinin, hastalığın ilerlemesini büyük ölçüde engellediği ve yoğun bakıma geçiş oranını düşürdüğü biliniyor. Broşürlerde ilaçların kullanım zamanı ile dozlarına açıklık getiriliyor ve kullanımın uygun olmadığı hallere dikkat çekiliyor. Buna göre, Favipiravir’in ilk gün sabah ve akşam 8’er tane, devamında ise 4 gün boyunca yine sabah ve akşam 3’er tane içilmesi gerekiyor. Gebelerde ve emziren annelerde Favipiravir kullanılmıyor. Hidroksiklorokin’in ise sabah ve akşam 1’er tane olmak üzere 5. günün sonunda toplam 10 tablet alınması öneriliyor. Bu ilaç ise kalp rahatsızlığı ya da ritim bozukluğu olanlarda kullanılmıyor. Vatandaşlar aldıkları dozu, bu broşürler üzerinden işaretleyerek takip edebiliyor. Broşürde herhangi bir yan etki görüldüğünde veya şikayetler artarsa kişinin hekime başvurması gerektiği de vurgulanıyor.
En Çok Okunan Haberler
- Kılıçdaroğlu'ndan flaş Muhittin Böcek açıklaması
- Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı:Bu hafta evden çıkmayın
- Toz fırtınası uyarısı
- Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hastaneye kaldırıldı
- Yandaş kalemden Kılıçdaroğlu'na suikast senaryosu
- CHP'li Veli Ağbaba'dan kötü haber
- 20 yaşında koronavirüsten yaşamını yitirdi
- AKP’li belediye başkanı istifa etti
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge
- Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Video Haberler
- 144 katlı gökdelen böyle yıkıldı
- Beyoğlu'nda maske gerginliği... Şov yapıyorsunuz!
- Esrarengiz cismi kameraya böyle kaydettiler
- Maradona'nın son görüntüsü olduğu iddia edilen video
- Koronavirüs aşısı ücretsiz olsun önergesi reddedildi
- Uçakta arbede çıktı! İşte çığlıkların atıldığı o anlar
- Berat Albayrak'ın istifasına halk ne dedi? İşte o anket
- Galip Öztürk'ün damadı yangında can verdi
- CNN Türk'te canlı yayına damga vuran hata
- Kazada 1 polis şehit oldu, 4 polis de yaralandı
En Çok Okunan Haberler
- Kılıçdaroğlu'ndan flaş Muhittin Böcek açıklaması
- Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı:Bu hafta evden çıkmayın
- Toz fırtınası uyarısı
- Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hastaneye kaldırıldı
- Yandaş kalemden Kılıçdaroğlu'na suikast senaryosu
- CHP'li Veli Ağbaba'dan kötü haber
- 20 yaşında koronavirüsten yaşamını yitirdi
- AKP’li belediye başkanı istifa etti
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge
- Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı