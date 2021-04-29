Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge
Sağlık Bakanlığınca yayımlanan genelgeye göre, tam kapanma döneminde sağlık tesislerinde bulunan kreşler, tedbirlere dikkat edilerek açık tutulacak.
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, tam kapanma döneminde sağlık tesislerinde bulunan kreşler, tedbirlere dikkat edilerek açık tutulacak.
Erdoğan'ın açıkladığı kararlar doğrultusunda 17 günlük tam kapanma sürecinde kreşlerin de kapalı olacağı duyurulmuş, sağlıkçılar karara tepki göstermişti.
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