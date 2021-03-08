Sağlık Bakanlığı'ndan yeni 'mutant virüs' kararı

08 Mart 2021 Pazartesi, 15:12

Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi Ve Filyasyon Rehberinde Varyant Suşlar ile ilgili olan bölümde Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda güncelleme yapıldı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “İngiltere varyantı tespit edilen kişilerin izolasyon sürelerinin sonunda test yaptırmadan ve test negatifliği aranmadan izolasyonları sonlandırılacaktır” denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: İngiltere varyantı tespit edilen kişilerin temaslılarının 10 günlük karantina sürecinde semptom görülmemesi durumunda 10. günün sonunda test yaptırmadan karantinaları sonlandırılacaktır. Güney Afrika ve Brezilya varyantı tespit edilen kişiler ve temaslıları ile ilgili karantina ve izolasyon önlemleri daha önce rehberde belirtildiği şekilde devam edecektir.