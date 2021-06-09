Sağlık çalışanlarından 'kesinti' eylemi: İdari izin için üste para aldılar

09 Haziran 2021 Çarşamba, 12:17

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Ramazan Bayramı'nda 2,5 gün idari izinli sayıldıkları dönemdeki ücretlerinden kesinti yapılmasını alkışlarla protesto etti. Hastane bahçesinde toplanan sağlık çalışanları adına konuşan SES İzmir yöneticisi Hülya Baran Ulaşoğlu, "141 olan zorunlu mesai saatimiz idari izin nedeniyle 120'ye düşürülmeliydi. 141 saat üzerinden ödeme yaptıkları için gece nöbet tutan çalışanlar 400 ile 800 TL arasında kesintiye maruz kaldı. İdari izin için bizden üste para aldılar, kabul etmiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla 14 Nisan'da Resmi Gazete'de yayınlanan genelge ile kamu kurumlarında çalışanlar Ramazan Bayramı'nda iki buçuk gün idari izinli sayılırken, maaş ödemeleri sonrası kesinti krizi çıktı. İzmir'de yaklaşık 4 bin 500 personelin çalıştığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, bir grup sağlık çalışanı ücretlerinde kesinti olduğu gerekçesiyle alkışlı protesto eylemi yaptı.

Hastane bahçesinde toplanan grup adına konuşan Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir yöneticisi Hülya Baran Ulaşoğlu; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “hak kaybı olmayacak” sözlerine rağmen Sağlık Bakanlığı'nın ödemeleri eksik yaptığını öne sürdü.

"800 TL'YE VARAN HAK KAYIPLARI OLDU"

Hülya Baran Ulaşoğlu, zorunlu mesai saatinin 141 saat olduğunu belirterek, "İdari izin kararı sonrası zorunlu mesai saati 120'ye indirilmeliydi. 141 saat üzerinden ödeme yaptıkları için gece saatlerce nöbet tutan personele eksik ödeme yapıldı. 400 ile 800 TL arasında hak kaybı yaşayanlar oldu" dedi.

"21 SAAT ÜCRETİMİZİ KESTİLER"

Hülya Baran Ulaşoğlu şunları söyledi:

"Nöbetsiz çalışanlar için sorun yok. Ancak gece boyunca nöbet tutanlar için adaletsiz bir durum ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği mesai saati ile ilgili durumu bu şekilde yorumladığı için kesintiler meydana geldi. Burada bir adaletsizlik var. Tüm Türkiye'de bu durum böyle. Pandemi sürecinde zaten eziyet altında çalışırken bir de bu başımıza geliyor. Gece çalışan personelden 21 saat ücret kesiyorsun. Ekonomi sıkıştıkça sağlık personelin parasını kısıyorlar. Biz sağlık çalışanlarından idari izin için üste para aldılar."