‘Sağlıkçılara yemek verilmedi’ iddiası Meclis gündeminde!
CHP YDK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, Dikili Devlet Hastanesi’nde geçici görevde oldukları nedeniyle sağlıkçılara yemek verilmediği iddiasını Meclise taşıdı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, Dikili Devlet Hastanesi’nde görevli olan iki sağlıkçıya salgın döneminde geçici olarak filyasyon görevinde bulundukları için yemek verilmediği iddiasını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanmak üzere soru önergesi veren CHP’li Polat, sağlık çalışanlarına yapılan ayıbın kabul edilemez olduğunu Sağlık Bakanlığı’nın acilen bu duruma müdahale edip, gerekli işlemleri uygulaması gerektiğini belirtti.
"GEREKLİ İŞLEMLER UYGULANMALI!"
Sağlıkçıların hayatını kolaylaştırmak için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Polat, “Salgın sürecinde izinsiz çalışan ve her fırsatta kahramanlıklarını belirttiğimiz sağlıkçılarımıza bu yapılan ayıp kabul edilemez. Akşam çıkıp alkışlamak yetmiyor. Sağlıkçılar özlük haklarının verilmesini istiyorlar. Baskı istemiyorlar. Zaten salgından dolayı yeterince baskı altındalar. Her gün canları pahasına hastalara bakıyorlar. İki sağlıkçımız yemek yemeye gitmişler ‘geçici görevdesiniz yemek hakkınız yok’ denmiş. Diğer sağlık çalışanlarının gözü önünde hastaneden çıkarılmış. Biz sağlıkçılarımızın işlerini kolaylaştırmak zorundayız. Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü acilen bu duruma müdahale edip, gerekli işlemleri uygulanmalı” dedi.
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