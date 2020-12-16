'Tadımlık kahvaltı' tepki çekti
Koronavirüs can almaya devam ediyor. Sağlıkçıların koronavirüs kaynaklı ölümleri haber olmaya devam ederken Manisa Halk Sağlığı Laboratuvarında test görevlilerine verilen yemek 'yok artık' dedirtti.
CHP’nin eski Manisa Milletvekili Doktor Tur Yıldız Biçer, Twitter hesabından 24 saat görev yapan PCR testi yapan bölümdeki sağlıkçılara verilen domates, peynir, lavaş ve ayrandan oluşan yemeği paylaştı.
Biçer'in sosyal medyada konu olan paylaşımı şöyle:
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