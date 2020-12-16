'Tadımlık kahvaltı' tepki çekti

Koronavirüs can almaya devam ediyor. Sağlıkçıların koronavirüs kaynaklı ölümleri haber olmaya devam ederken Manisa Halk Sağlığı Laboratuvarında test görevlilerine verilen yemek 'yok artık' dedirtti.

16 Aralık 2020 Çarşamba, 08:47
'Tadımlık kahvaltı' tepki çekti
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CHP’nin eski Manisa Milletvekili Doktor Tur Yıldız Biçer, Twitter hesabından 24 saat görev yapan PCR testi yapan bölümdeki sağlıkçılara verilen domates, peynir, lavaş ve ayrandan oluşan yemeği paylaştı.

Biçer'in sosyal medyada konu olan paylaşımı şöyle:





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