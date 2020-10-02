Sağlıklı ve besleyici kışlıklar nasıl yapılır?

02 Ekim 2020 Cuma, 11:42

Taze meyve ve sebzeleriyle yaz sona erdi ve evlerde kışlık yiyecek hazırlıkları başladı. Yazın taze olarak satın alınan domates, turşu ve salamura yapımında kullanılan sebzeler ile marmelat ve reçel yapımında kullanılan meyvelerin yanı sıra besleyici değeri çok yüksek olan tarhana, kış ayları için yapılan hazırlıkların başında geliyor.

Uzmanlar bu yiyeceklerin, uygun koşullarda hazırlanmadığı ve saklanmadığı durumlarda gıda zehirlenmelerinden ölüme kadar uzanabilen sonuçlara neden olabileceğine dikkat çekiyor.

Mikrobiyolog Dr. İpek Ada Alver, kışlık yiyeceklerin hazırlanması ve saklanması konusunda uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

“PLASTİK KAPLAR KULLANMAYIN”

Yazın sonuna doğru hazırlanıp saklanan kışlık yiyecekleri hazırlarken öncelikle plastik kap kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Alver, “Plastik mutfak gereçleri, üzerinde en çok bakteri tutan ve üreten bir yapıdadır. Yiyecek üzerindeki asiditeyi arttırdığı ve kanserojen maddelerin ortaya çıkmasına neden olduğu için gıdaların besin değerinin düşmesine, gıda zehirlenmesine ve mide ve barsak kanserine neden olabilmektedir. Bu nedenle kışlık yiyecek hazırlıklarında muhakkak cam kapların tüketilmesi gerekmektedir” uyarısını yaptı.

“KONSERVELERDEKİ ÖLÜMCÜL ZEHİR: BOTULİNUM TOKSİNİ”

Kışlık yiyecek hazırlıklarının en başında konserve gıdalar geldiğini ancak konservelerin yüksek ısıl işlem görmeden ya da uygun olmayan koşullarda hazırlandığında beyin ve sinir hasarlarına, felce, hatta ölüme bile neden olabildiğini belirten Alver şunları kaydetti:

“Konservelik gıdalar uygun koşullarda hazırlanmadığı takdirde sporlu, ısıya ve çevresel koşullara dayanıklı bir patojen bakteri türü olan Clostridium botulinum hızla çoğalmaya başlar. Bu bakteriyle enfekte olmuş gıdayı tüketenlerde 18-36 saat içerisinde halsizlik, baş dönmesi, ağız kuruluğu, tansiyon düşüklüğü, ciltte renk değişiklikleri ve ağrılı şişmeler, terleme, karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleriyle birlikte ilerleyen durumlarda bulanık görme ve çift görme, tüm vücut ile birlikte solunum kaslarını da felce uğratmasıyla konuşma, yutkunma ve nefes alıp vermede zorluklar görülebilir. Bununla birlikte tüm vücudu etkileyen felç süreci sonrası durum kişinin ölümü ile de sonuçlanabilmektedir.”

Normalde toksinlerin 80 °C’de 10-30 dakika, 100 °C’de 10 dakika kaynatıldığında etkisiz hale getirilebilmesine karşın Botulinum toksininin ısıya dayanıklı sporlar geliştirdiğini ve ancak 116 °C’de yok edilebildiğini belirten Alver, uygun olmayan koşullarda hazırlanan ve saklanan besinlerde bu toksinin faaliyete geçip ölümcül hale gelebildiğini ve konserve kışlık yiyeceklerin basınçlı kap ya da tencerelerde hazırlanması gerektiğini vurguladı.

KIŞLIK YİYECEK HAZIRLIĞI İÇİN UYARILAR VE ÖNERİLER

Alver, pandemi yaşanan bu dönemde sağlık personelinin yoğun çalışma koşullarını rahatlatmak ve tedavi gören hasta sayısını azaltmanın önemli bir sorumluluk olduğu vurgusunu yaparak herkesi gıda zehirlenmeleri konusunda dikkatli davranmaya çağırdı.

Dr. İpek Ada Alver, kışlık yiyeceklerin besin değerlerinin kaybolmaması ve gıda zehirlenmelerinin önüne geçmek için bazı öneri ve tavsiyelerde bulundu: