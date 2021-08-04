Şahan Gökbakar'dan basın mensuplarına tepki: "Burada yangınla mücadele ediyorum, bana 'Röportaj yapabilir miyiz?' diyor"

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 13:41

Uzun süredir Muğla'nın Marmaris ilçesinde olan komedyen Şahan Gökbakar, günlerdir Instagram hesabından canlı yayın yaparak ve bölgedeki yangını görüntüleyerek yardım istemeyi sürdürüyor.



Marmaris'in Deliklikoy Koyu'ndan yayın yapan Gökbakar, son olarak günlerdir alevlerin devam ettiği bölgede gece yaşananları görüntüledi. Gece saatlerinden alevlerin arttığı bölgeye tekneyle giden ünlü oyuncu, ekiplerin ve yurttaşların yangınla mücadelesini aktardı.



GÖKBAKAR'DAN BASIN MENSUPLARINA TEPKİ

Instagram hesabından yeni bir paylaşım daha yapan Gökbakar, bu kez basın mensuplarına sitem etti. Kendisiyle röportaj yapmak isteyen gazetecilere tepki gösteren Gökbakar, "24 saatin içerisinde 15 uyudum uyumadım, gözümü kapattım. ‘Röportaj yapabilir miyiz?’ diyor bana, ‘Hayır’ diyorum, ‘Niye?’ diyor. Nasıl bir cevap verebilirim? Çünkü yangın var ve ben yangınla mücadele ediyorum. Bu yüzden röportaj yapamam" dedi.

Gökbakar, şu ifadeleri kullandı:

“Değerli basın mensuplarımız, bizim tam bu vadiyi gören yerin üzerine konumlanmışlar. Ve sanırım yangını hararetle takip ediyorlar. Daha doğrusu yangını değil de, vadideki yangın acaba bizim eve doğru gelecek mi veya biz nasıl bir mücadele yapacağız burada diye onu merak ediyorlar. Ama burada önemli olan benim burada kendi başıma, aslan kardeşlerimle nasıl bir mücadele verdiğimden öte, yangının ne boyutta olduğunu aktarmalarını ve onunla ilgilenmelerini, yangından şu anda zarar gören köylere ulaşmalarını, oradan görüntüler sağlayarak, yetkililerin oralar hakkında fikir sahibi olmasını ve hızlı şekilde oraya müdahale etmesini sağlamalarını ben kişisel olarak tercih ederim, bir vatandaş olarak. Sonuçta olası bir tehlikede, olası bir aşağı gelmede, burası yanabilir. Ve bence takip edilmesi gereken şey burası yanacak mı, yanmayacak mı değil; şu anda yanan yerlere nasıl ve ne şekilde en hızlı yardım ulaştırılabilir, bunun haberi yapılmalı.”

“BURADA YANGINLA MÜCADELE EDİYORUM, ‘RÖPORTAJ YAPABİLİR MİYİZ?’ DİYOR”

“Ben haberci değilim, kimseye iş öğretme niyetinde de değilim, ama biraz önce buraya bir kameraman arkadaşımız ve muhabir arkadaşımız geldi, elinde mikrofon ve kamerayla. ‘Röportaj yapabilir miyiz?’ diyor. Yani ben şimdi yangınla uğraşıyorum. Burada bunu bekliyorum, her an burada bekliyorum. 24 saatin içerisinde 15 uyudum uyumadım, gözümü kapattım. ‘Röportaj yapabilir miyiz?’ diyor bana, ‘Hayır’ diyorum, ‘Niye?’ diyor. Nasıl bir cevap verebilirim? Çünkü yangın var ve ben yangınla mücadele ediyorum. Bu yüzden röportaj yapamam. Rica ediyorum buradaki basın mensubu arkadaşlarımızdan… Benim nasıl bir mücadele verdiğim, sizin için bunun haber değeri olabilir ama yangın için hiçbir kıymeti yok. Yanan ormanlar için hiçbir kıymeti yok. Rica ediyorum, bir işe yaramak istiyorsanız ve gerçekten haber kovalamak istiyorsanız, evleri yanan insanlarla gidin konuşun. Onların dertlerini ekranlara taşıyın. Yetkililere onların seslerini duyurun. Yeni çıkan yangınları bulmaya çalışın. Altınızda arabalar var. Karşıya dizilip yan yana, ‘Acaba komedyenin evi yanacak mı’ diye bekleyeceğinize, etrafta gezin, yangınları kovalayın. Ben sizin yerinizde olsam böyle yapardım.”