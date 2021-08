Şahan Gökbakar, alevler içinde kalan ormanın son halini paylaştı

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 10:27

Uzun süredir Muğla'nın Marmaris ilçesinde olan komedyen Şahan Gökbakar, gün boyu Instagram hesabından canlı yayın yaparak bölgedeki yangını görüntüleyerek yardım istedi. Neredeyse her saat başı canlı yayınlar yapan Gökbakar'ın çağrısıyla gönderilen helikopter geç de olsa alevlerin yükseldiği bölgeye müdahale etti ancak yangın kontrol altına alınamadı.

YANGIN BÖLGESİNDE CANLI YAYIN YAPTI

Marmaris'in Deliklikoy Koyu'ndan yayın yapan Gökbakar, günlerdir alevlerin devam ettiği bölgede gece yaşananları görüntüledi. Gece saatlerinden alevlerin arttığı bölgeye tekneyle giden ünlü oyuncu, ekiplerin ve yurttaşların yangınla mücadelesini aktardı.

"HER YER YANDI, ALLAH'IM BİZİ KURTAR"

Yurttaşların ve görevlilerin "Su ve ayran lazım" çığlıkları karşısında duygu dolu anlar yaşayan komedyen, "Buradan çığlıklar attım. Herkese anlatmaya çalıştım. Hiçbir şey yapamıyoruz. 'Buralar yanacak' dedim. İnanılmaz bir yangın oldu. İnsanlar ağaçlar kurtulsun diye neler yapıyorlar. Her yer yandı zaten. Allah'ım sen bizi kurtar. Her coşma kozalak fırlatıyor etrafa. Aslan parçaları helal olsun. Böyle yürekli çocuklar böyle vatan evlatları. Yürüye yürüye, söndüre söndüre gidiyor çocuklar o alevlerin içinde" dedi.

YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA KATILDI

Karadan müdahalenin yetersiz kalacağını söyleyen Şahan Gökbakar, gün ağarınca bölgeye acil hava desteğinin gerektiğini söyledi. Yardım çığlıklarına sessiz kalamayan Gökbakar, yayını kapattıktan sonra söndürme çalışmalarına yardım edeceğini de aktardı.

YANGIN EVİNİN YAKININA KADAR GELDİ

Marmaris'te tek katlı bir köy evi bulunan Şahan Gökbakar, yangının evinin arkasındaki ormana kadar geldiğini söyledi. Canlı yayın yapan Gökbakar, "Kontrol altına almak için çabalıyoruz" dedi.

KONTROL ALTINA ALDILAR

Sabaha karşı yeniden canlı yayın yapan Şahan Gökbakar, ekiplerin müdahalesiyle yangını kontrol altına aldıklarını ancak dumanların çıkmaya devam ettiğini söyledi. Bölgedeki son durumu paylaşan Gökbakar, şunları söyledi: "Çok güzel hazırlıklarımızı yaptık ve bu saatte kadar tehlikeli ile karşılaşmadık. Deniz suyunu çekerek yangının ineceği her yeri güzelce ıslattık. Hiçbir sıkıntımız yok ancak vadinin arkası tütmeye devam ediyor. Hava desteği istedim ama henüz gelmedi. 4 kişiyiz, üzerimizde kıyafetlerimiz var her şeyimiz on numara. Hazır şekilde bekliyoruz."

Ünlü komedyen, yaptığı son paylaşımda da şu ifadeleri kullandı:

"Bizim vadiden aşağıya salına salına inen bir yangın... Korkulacak bir halde değil...O bize ulaşmadan, onu bitirebileceğimizi düşünüyoruz."