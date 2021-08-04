Şahan Gökbakar, alevler içinde kalan ormanın son halini paylaştı
Şahan Gökbakar'ın gün boyu "Uçak lazım, yangın büyümeden söndürelim" dediği Marmaris Deliklikoy bölgesindeki orman yangını akşam saatlerinde büyüyerek ünlü komedyenin evinin arkasına kadar geldi. Sabaha kadar bölgeden canlı yayın yapan ve görevlilerle halka yardım eden Gökbakar, sabah saatlerinde yeni bir canlı yayın yaparak yangının kontrol altına alındığını ancak hava desteğinin gerekli olduğunu aktardı.
Uzun süredir Muğla'nın Marmaris ilçesinde olan komedyen
Şahan Gökbakar, gün boyu Instagram hesabından canlı yayın yaparak bölgedeki
yangını görüntüleyerek yardım istedi. Neredeyse her saat başı canlı yayınlar yapan
Gökbakar'ın çağrısıyla gönderilen helikopter geç de olsa alevlerin yükseldiği bölgeye
müdahale etti ancak yangın kontrol altına alınamadı.
YANGIN BÖLGESİNDE CANLI YAYIN YAPTI
Marmaris'in Deliklikoy Koyu'ndan yayın yapan Gökbakar,
günlerdir alevlerin devam ettiği bölgede gece yaşananları görüntüledi. Gece
saatlerinden alevlerin arttığı bölgeye tekneyle giden ünlü oyuncu, ekiplerin ve yurttaşların yangınla mücadelesini aktardı.
"HER YER YANDI, ALLAH'IM BİZİ KURTAR"
Yurttaşların ve görevlilerin "Su ve ayran lazım"
çığlıkları karşısında duygu dolu anlar yaşayan komedyen, "Buradan
çığlıklar attım. Herkese anlatmaya çalıştım. Hiçbir şey yapamıyoruz. 'Buralar
yanacak' dedim. İnanılmaz bir yangın oldu. İnsanlar ağaçlar kurtulsun diye
neler yapıyorlar. Her yer yandı zaten. Allah'ım sen bizi kurtar. Her coşma
kozalak fırlatıyor etrafa. Aslan parçaları helal olsun. Böyle yürekli çocuklar
böyle vatan evlatları. Yürüye yürüye, söndüre söndüre gidiyor çocuklar o
alevlerin içinde" dedi.
YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA KATILDI
Karadan müdahalenin yetersiz kalacağını söyleyen Şahan
Gökbakar, gün ağarınca bölgeye acil hava desteğinin gerektiğini söyledi. Yardım
çığlıklarına sessiz kalamayan Gökbakar, yayını kapattıktan sonra söndürme
çalışmalarına yardım edeceğini de aktardı.
YANGIN EVİNİN YAKININA KADAR GELDİ
Marmaris'te tek katlı bir köy evi bulunan Şahan Gökbakar, yangının
evinin arkasındaki ormana kadar geldiğini söyledi. Canlı yayın yapan Gökbakar,
"Kontrol altına almak için çabalıyoruz" dedi.
KONTROL ALTINA ALDILAR
Sabaha karşı yeniden canlı yayın yapan Şahan Gökbakar, ekiplerin müdahalesiyle yangını kontrol altına aldıklarını ancak dumanların çıkmaya devam ettiğini söyledi. Bölgedeki son durumu paylaşan Gökbakar, şunları söyledi: "Çok güzel hazırlıklarımızı yaptık ve bu saatte kadar tehlikeli ile karşılaşmadık. Deniz suyunu çekerek yangının ineceği her yeri güzelce ıslattık. Hiçbir sıkıntımız yok ancak vadinin arkası tütmeye devam ediyor. Hava desteği istedim ama henüz gelmedi. 4 kişiyiz, üzerimizde kıyafetlerimiz var her şeyimiz on numara. Hazır şekilde bekliyoruz."
Ünlü komedyen, yaptığı son paylaşımda da şu ifadeleri kullandı:
"Bizim vadiden aşağıya salına salına inen bir yangın... Korkulacak bir halde değil...O bize ulaşmadan, onu bitirebileceğimizi düşünüyoruz."
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