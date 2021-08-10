Şahan Gökbakar'dan YouTube açıklaması
Orman yangınlarının başladığı günden beri yayınlar yapan Şahan Gökbakar, YouTube ile yaptığı anlaşmayı açıkladı.
Marmaris bölgesindeki orman yangınlarını ilk günden beri takip eden ve canlı yayınlarla milyonlarca kişiye ulaşan Şahan Gökbakar’ın Instagram’daki videoları, çok sayıda kullanıcı tarafından YouTube’da da yayınlanıyor.
Yaptığı yayınlar üzerinden haksız kazanç elde edildiğini söyleyen Gökbakar, YouTube ile anlaştıklarını ve bundan sonra elde edilen gelirin yangında zarar gören aileler için kullanılacağını açıkladı.
"HAYIR İŞİNE DÖNÜŞTÜRDÜK"
Instagram'dan kısa bir video paylaşan Gökbakar şu ifadeleri kullandı;
"Yangınların başından beri kamuyounu bilgilendirmek için Instagram sayfamdan canlı yayınlar yaptım. Bu videoları kendi YouTube sayfama koymadım. Fakat bu videoları kendi kişisel yada haber sayfalarında yayınlayanlar oldu ve gelir elde ettiklerini fark ettik. Milyonlar defa izlenmiş videolar.
Benim yaptığım Instagram yayınlarını alıp, YouTube üzerinden yayınlayan ve bu şekilde haksız gelir elde eden kişiler ve kanallar artık, elde ettiginiz gelir cebinize değil, yangın mağdurlarına gidecek. YouTube ile görüşüp bu yanlışı bir hayır işine döndürdük.
İnsanların videolarını kaldırmıyoruz. İsteyen herkes videolarımı kendi sayfalarından kullanabilir ancak elde edilecek tüm gelirler YouTube tarafından bize aktarılacak ve yangında zarar gören ailelere destek amacıyla kullanılacak."
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