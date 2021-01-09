Sahil şeritleri yapılaşmaya açılacak uyarısı

09 Ocak 2021 Cumartesi, 02:00

Durmuş, “Özellikle kıyı şeridi taşlık ve çalılık alandır. Kıyı şeridinde gördüğünüz her yer satışa konu olabilecek. Ormanlarda yeni bir rantın önü açıldı.Bu bir cinayettir, ormancılığa en büyük ihanettir” dedi.

YARGIYA TAŞINACAK



Geleceğe Nefes Projesi’ni de anımsatan Durmuş, “Sadece fidan dikerek orman olmaz. Taşlık ve kayalık alanları yok edersen, keçileri para karşılığı avlatırsan, o alanları peşkeş çekersen ülkenin geleceğine nefes değil zehir olursun. Yargıya taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Resmi Gazete’de önceki gün, orman alanları dışına çıkarma işlemlerine ilişkin yönetmelik yayımlandı.

Yönetmelikte, “orman sınırları dışına çıkarılabilecek yerler” başlığı altında “Yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan yerler” de yer aldı.

Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Durmuş, yönetmeliğin, anayasanın ve Orman Yasası’nın birçok maddesini ihlal ettiğini söyleyerek orman dışına çıkarma işlemi yetkisinin Cumhurbaşkanına verildiğine işaret etti.

Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı, “Bu yönetmelikle AKP’nin, milli servetimiz olan ormanlık alanlardan TOKİ kurumuna ve beşli çete olarak ifade edilen müteahhitlere inşaat yapabilecek yeni rant alanları oluşturma planlarının yattığı çok açık” dedi.