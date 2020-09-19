Şahin Domin ve Osman Nuri İyem'den düet sergi: 'İki Perdelik Oyun'
Şahin Domin ve Osman Nuri İyem "İki Perdelik Oyun" başlıklı sergiyle 22 Eylül'de Evin Sanat Galerisi’nde ziyaretçilerle buluşuyor.
Şahin Domin, "Hafiflik"
Küratörlüğünü Fırat Arapoğlu’nun üstlendiği sergide sanatçılar, mekâna dağılan eserleriyle ortaya koydukları anlatıdaki bütüne işaret ederek, böyle bir düet yaklaşımla izleyicinin eserler arasında analojiler kurmasını amaçlıyorlar.
İşlerinde doğa ve insan arasındaki diyalektik ilişkiyi sorgulayan Şahin Domin, heykel ve fotoğraf üzerine çalışıyor. Sıklıkla mermer malzeme kullanan Domin, eserlerinde şiddet masumiyet, göç ve yaşam döngüsü gibi doğaya ve insana dair kavramları ele alıyor.
Osman Nuri İyem, "Steril 1"
Çalışmalarında kültürel değer yapılarını araştıran Osman Nuri İyem ise, zergi kapsamında ziyaretçilerle buluşturacağı işlerinde koronavirüs arifesindeki ve sonrasındaki süreçte distopik bir biçime bürünen gökdelenleri mercek altına alıyor. İyem "Steril" adlı yeni serisinde toplumsal pratik içinde gelişen söylemlerin bugün vardığı noktaya dair imgesel bir grafik çıkartıyor.
Siyah-beyaz tonların kullanıldığı "İki Perdelik Oyun" 22 Ekim 2020 tarihine kadar Evin Sanat Galerisi’nde izlenebilir.
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