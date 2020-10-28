Sahnede dayanışma sergilenecek!

28 Ekim 2020 Çarşamba, 02:00

Özellikle pandemi döneminde zor günler geçiren sahne sanatlarına destek olmak amacıyla Türkiye’nin önde gelen 5 kültür-sanat kurumu BKM, DasDas, ENKA Sanat, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Zorlu PSM “Ortak Yapım” isimli bir destek projesini hayata geçirdi.

786 projenin başvurduğu “Ortak Yapım” projesi kapsamında seçilen oyunlar Zorlu PSM’de düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Proje kapsamında Ceyda Aşar’ın “Oysa, Maviydi Gök Bu Sabah”, Gökhan Erarslan’ın “Nuh’un Gemisini Aramak”, Şamil Yılmaz’ın “Haset”, Ülkü Oktay’ın “Fikri’nin Vişne Bahçesi” ve Zeynep Kaçar’ın “Şirket” isimli oyunları desteğe değer bulundu. Oyun yazarlarına 7 bin 500 TL tutarında destek verilecek. Seçilen beş oyuna ek olarak, seçici kurul tarafından belirlenen beş oyun yazarı da proje kapsamında sahnelenecek oyunlarının yazımını tamamladı. Ortak Yapım projesi için Ahmet Sami Özbudak, “Şimdi Gerçek Bir Şey” isimli oyunu; Ceren Ercan “Beni Sakın Yumruklardan” isimli oyunu; Ebru Nihan, Celkan “Bir İhtimal Daha Var” isimli oyunu; Firuze Engin “Kusursuz Çiftin Harikulade Serüvenleri” isimli oyunu ve Yeşim Özsoy, Kum Zambakları ve Mümkün Dünyalar isimli oyunu kaleme aldı. Oyunları sahneleyecek yönetmen ve oyuncu/topluluklar, yapımcılığı üstlenen kurum tarafından seçilecek. Oyunun prömiyeri de 2021 yılı içinde yapımcılığı üstlenen kurum tarafından belirlenen bir sahnede yapılacak. Her kurum ikişer oyunun yapımcılığını üstlenecek. Desteklenecek oyun metinlerinden beşinin yazarı projenin seçici kurulu tarafından belirlenmiş, kalan beş metin için ise açık çağrı yapılmıştı.