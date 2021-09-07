Sahte aşı kartı düzenlemişler: 3 Hemşire tutuklandı

07 Eylül 2021 Salı, 09:46

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmamış kişileri para karşılığında aşı olmuş gibi gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler’de bir özel hastanede, Kovid-19 aşısı olmayan kişilere para karşılığı aşı kartı oluşturulduğu ve sisteme aşı olmuş gibi kayda girildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen polis ekipleri, 3'ü hemşire 6 hastane çalışanını gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 hemşire tutuklandı. Diğer 3 çalışan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

CNN Türk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre de hemşirelerin cep telefonlarına el konulurken WhatsApp kayıtlarında suç unsuru olan yazışmalar tespit edildi. Vurulmayan aşıların akıbeti araştırılırken İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü de olayla ilgili idari soruşturma başlattı.











