Sahte aşı kartı düzenlemişler: 3 Hemşire tutuklandı
İstanbul'da, sahte aşı kartı düzenledikleri suçlamasıyla kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Özel bir hastanede çalışan 3'ü hemşire olan toplam 6 kişi operasyonla gözaltına alındı.
İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmamış kişileri para karşılığında aşı olmuş gibi gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler’de bir özel hastanede, Kovid-19 aşısı olmayan kişilere para karşılığı aşı kartı oluşturulduğu ve sisteme aşı olmuş gibi kayda girildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen polis ekipleri, 3'ü hemşire 6 hastane çalışanını gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 hemşire tutuklandı. Diğer 3 çalışan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
CNN Türk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre de hemşirelerin cep telefonlarına el konulurken WhatsApp kayıtlarında suç unsuru olan yazışmalar tespit edildi. Vurulmayan aşıların akıbeti araştırılırken İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü de olayla ilgili idari soruşturma başlattı.
İlgili Haberler
- Aşı olmayanlara yönelik PCR testi ibraz zorunluluğu belirsizliklerle başladı
- PCR test zorunluluğu başladı, aşı olmayanlar hastanelerin yolunu tuttu
- Araştırmada ortaya çıktı: Koronavirüs aşısı erkeklerde sperm sayısını nasıl etkiliyor?
- Balayına gidecekti; eksik aşı nedeniyle uçağa alınmadı
- Aşısı olmayana test şartı başlıyor: Hangi önlemler alınacak?
Video Haberler
- Önce oynadılar sonra tekme tokat kavga ettiler
- Otobüste kavga! Şoförün yüzü kanlar içinde kaldı
- Feridun Düzağaç'tan 'göster telefonunu' tepkisi
- Yolcuyu hastaneye yetiştiren şoföre dehşeti yaşattı
- İsmail Saymaz'ın TRT ekranlarına nasıl sızdığını anlattı
- Sosyal medyada gündem oldu! İşte canlı yayındaki o anlar
- Erdoğan'ın bu anı sosyal medyada gündem oldu
- Bakan Murat Kurum açılış için acele edince, Erdoğan...
- Kadınların fotoğraflarını çeken tacizciye meydan dayağı
- Erdoğan'ı şaşkına çeviren an: Ulan oğlum bu ne hal?
En Çok Okunan Haberler
- AKP ve MHP ayrılacak mı?
- Taksim metro istasyonunda feci olay
- CHP'den Tanju Özcan kararı
- Efsane oyuncu Jean-Paul Belmondo yaşamını yitirdi
- Kadınlara para verip, falakaya yatırmış!
- İmamoğlu'ndan önemli proje: Faizsiz kredi
- Yoldan geçen araçalara ateş açtılar
- Ünlü aktör evinde ölü bulundu
- Dualı adli yıl açılışı için harekete geçildi
- Kömür torbasından çıkan hayatını değiştirdi