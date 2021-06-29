Tekirdağ'da sahte içki soruşturması: 4 tutuklama
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Polis ekipleri, geçen hafta ilçede sahte içkiye bağlı zehirlenme vakaları görülmesi üzerine geniş çaplı operasyon başlattı.
Bu kapsamda gözaltına alınan V.V, M.D, K.U. ve C.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, savcılıktaki sorgularının ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
İÇKİLERİ BULGARİSTAN'DAN GETİRMİŞLER
Deposunda 75 litre sahte içki ile 102 litre etil alkol ele geçirilen M.D'nin sahte içkileri Bulgaristan'dan temin ettiğini ve satma maksatlı değil kendi kullanımı için aldığını söylediği öğrenildi.
Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan büfe işletmecisi H.C. ve S.M. de tutuklanmıştı.
İlçede sahte içki zehirlenmesine bağlı biri Pakistan uyruklu 6 kişi yaşamını yitirmişti.
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