Sahte kimlikle oynayan Stuttgartlı oyuncuya 3 ay futboldan men
Almanya Futbol Federasyonu, Stuttgartlı oyuncu Silas Katompa Mvumpa'ya sahte kimlik kullandığı için futboldan 3 ay men ve 30 bin Euro para cezası verdi.
Almanya Futbol Federasyonu, Stuttgartlı oyuncu Silas Katompa Mvumpa'ya sahte kimlik kullandığı için futboldan 3 ay men ve 30 bin Avro para cezası verdi.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen ve Silas Wamangituka adıyla bilinen Silas Katompa Mvumpa, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Wamangituka isminin gerçek ismi olmadığını ve eski menajerinin yaptığı hatalı işlerin kurbanı olduğunu açıklamıştı. Bunun üzerine Almanya Futbol Federasyonu, bugün yaptığı açıklama ile oyuncuya 11 Eylül 2021'e kadar futbol müsabakalarından men cezası verdi. Oyuncu ayrıca 30 bin Avro para cezasına çarptırıldı. Alman ekibinden yapılan açıklamada hem oyuncunun hem de kulüp olarak kendilerinin cezayı kabul ettiği bildirildi.
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