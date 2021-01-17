Sahte üyelik skandalında son durum: Ordu Eğitim-Sen Başkanı ve bir ilçe Eğitim-Sen temsilcisi de AKP üyesi yapılmış!

17 Ocak 2021 Pazar, 16:55

CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, AKP’nin sahte üyeliklerine dair ilginç bir örneğin Ordu’da da yaşandığını açıklayıp skandal olayla ilgili soru önergesi verdi.

İçişleri Bakanına dönük hazırladığı soru önergesinde, Ordu Eğitim-Sen Başkanı ve Ordu’da bir ilçe Eğitim-Sen temsilcisinin internetten yaptığı kontrolde AKP’ye üye yapıldıklarını öğrendiklerini belirten Adıgüzel, "hayatlarında AKP’nin kapısından dahi geçmemiş" dediği iki Eğitim-Sen’linin karşılaştıkları gerçek üzerine şok yaşadığını belirtti.

Sahte parti üyeliklerinin ciddi bir suç olduğunu ve e-devlet üzerinden üyelik iptali seçeneği konulması dışında hiçbir şey yapılmadığına dikkat çeken Adıgüzel, İçişleri Bakanlığı’na konuya ciddi şekilde eğilmeleri için önerge verdi.

"HUKUK SKANDALI SAYILACAK OLGU NE YAZIK Kİ YILLARDIR VAR"

Adıgüzel, önergede şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye’de en çok üye sayısına sahip siyasi parti olmakla övünen Adalet ve Kalkınma Partisi’ne yapılan pek çok üyeliğin sahte olduğu ortaya çıkmıştır. Daha önce Ankara’dan Rize’ye, İstanbul’dan Batman’a sahtekârlıkla kişinin bilgisi ve izni olmadan AKP’ye üye yapıldığı ortaya çıkan yüzlerce vatandaşımız olmuştur. Bunlardan bazıları kamuoyunun da tanıdığı isimler olduğunda basına düşmüş ve gündem olmuştur. İstanbul’da seneler önce Halkevleri eski başkanının AKP’ye sahtekârlıkla üye yapılmasına benzer bir örnek geçtiğimiz günlerde Ordu’da yaşanmıştır. Ordu Eğitim-Sen Başkanı ve Ordu’da bir ilçe Eğitim-Sen temsilcisi internetten yaptığı kontrolde AKP’ye üye yapıldıklarını öğrenmiş ve şok yaşamıştır. Çağdaş bir ülkede büyük bir siyasi ve hukuki skandal sayılacak bir olgu ne yazık ki ülkemizde yıllardır vardır ve bu sahtekârlıkla devletimizin mücadelesi e-devletten üyelik iptali için bir bağlantı oluşturmakla sınırlıdır. Siyasi parti üyeliği demokratik bir sistemin en hassas noktalarından biridir. Mağdur kişinin haberi dahi olmayan bu üyeliği, daha sonraki siyasi ve sosyal hayatını belirgin bir şekilde etkileyip geri dönüşümsüz zarara yol açabilir"

SOYLU'YA SORULAR

Adıgüzel, konuyla ilgili Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

1. Bakanlığınıza bu konuda bugüne kadar kaç adet şikâyet gelmiştir?

2. Bu şikâyetler için yapılan rutin işlem nedir?

3. Yapılan şikâyetlerin siyasi partilere göre dağılımı nedir?

4. Ordu’da yaşanan söz konusu örnek de dâhil olmak üzere tüm parti üyelik sahtekârlıklarını yapan kişilerin ortaya çıkarılması ve yargıya iletilmesi için bugüne kadar bir talimatınız olmuş mudur?

5. Olmadı ise, evrakta sahtecilik de dâhil olmak üzere pek çok suçu içinde barındıran bu tür işlemlerle ilgili bugüne kadar niçin bir girişimde bulunmadınız?