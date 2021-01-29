Saint Etienne, Larin'in peşinde!

29 Ocak 2021 Cuma, 13:02

Fransız basınında yer alan haberlere göre; Saint Etienne transfer döneminin son günlerinde Cyle Larin için Beşiktaş'ın kapısını çalacak.

Bu sezon Fransa Ligi'nde en az gol atan takım olan Yeşiller, Galatasaray'ın 1,5 yıllığına kiraladığı Mostafa Mohamed için uzun süredir Mısır ekibi Zamalek ile görüşme halindeydi.

2018'de transfer olduğu Beşiktaş'ta bu sezon yıldızı parlayan Cyle Larin, 23 maçta 15 gole imza attı.