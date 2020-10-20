Şair Arkadaş Zekâi Özger’in hayatı çizgi öykü oluyor
Şair Arkadaş Zekâi Özger’in hayatının bir kesiti, günlük internet dergisi Ters Dergi’de çizgi öykü olarak yayımlanacak.
Şair Arkadaş Zekâi Özger’in kısa yaşamından bir kesit, çizgi öykü olarak yayımlanacak.
Senaryosunu Özge Yurttaş’ın yazdığı öykünün illüstrasyonları çizer Ali Doğanlı'ya ait.
Çizgi öykünün çok yakında yayımlanacağını belirten günlük internet dergisi Ters Dergi, duyuruyu şu ifadelerle yaptı:
"Şair Arkadaş Zekâi Özger’in kısa yaşamından bir kesit çizgi öykü haline geldi. Senaryosunu Özge Yurttaş’ın yazdığı öykünün illüstrasyonları ise usta çizer Ali Doğanlı’ya ait. Çok yakında Ters Dergi’de…”
Ters Dergi'nin çizgi öyküden paylaştığı iki kare:
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