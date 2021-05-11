Sait Faik Hikâye Armağanı Şermin Yaşar’ın

11 Mayıs 2021 Salı, 14:08

Bu yıl 67. kez verilen Sait Faik Hikâye Armağanı, Doğan Kitap etiketiyle basılan “Deli Tarla” adlı kitabıyla Şermin Yaşar’a verildi. Doğan Hızlan’ın Başkanlığı’nda toplanan Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Metin Celâl, Prof. Dr. Murat Gülsoy ve Beşir Özmen’den oluşan Sait Faik Hikâye Armağanı Jürisi, 67. Sait Faik Hikâye Armağanı’nı “insan psikolojisinin karanlık yanlarını ustaca kurulmuş olay örgüleri ve ironik bir dille anlatmakta gösterdiği başarıdan dolayı” Şermin Yaşar’ın Deli Tarla adlı kitabına vermeyi kararlaştırdı.

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem ödüle ilişkin şunları söyledi: “Darüşşafaka olarak, bir yandan ‘eğitimde fırsat eşitliği’ misyonumuzu sürdürürken, diğer yandan da bizlere emanet edilen değerlere sahip çıkmaya; bir ‘kültürel emin’ olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Kültürümüze ve geçmişimize sahip çıkmanın daha aydınlık bir geleceğe kavuşmanın ön şartı olduğuna yürekten inanıyoruz. Umuyoruz, daha nice yazarlarımız kazandıkları bu ödüllerle Sait Faik’in ayak izlerini takip edecek; ülkemizin kültürel gelişimine katkıda bulunacaklar.”

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Müdürü Ahmet Salcan ödüle layık görülen Şermin Yaşar’ı ve yayıncısı Doğan Yayınları’nı içtenlikle kutladığını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti… “Sait Faik’in öykü bayrağı her yıl, daha da güçlü bir birikimle havalanıyor. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları olarak bu saygın ödüle katkı sağlamak bizler için bir onurdur.”

'SAİT FAİK OKURU OLMAK…'

Telefonla ulaştığımız Şermin Yaşar işe gazetemize şunları söyledi: “Sait Faik okuru olmak iki yanından öykü ağaçları uzanan, sonu denize çıkan bir yolda aheste yürümek demek. Bu yolun kıyısında durup birkaç nefes soluklanabilmiş olmak büyük bir mutluluk. Başta değerli jüri olmak üzere, tüm okurlarıma ve öykü kahramanlarıma teşekkür ediyorum.”

1955’te Sait Faik’in annesi Makbule Abasıyanık tarafından kurulan Sait Faik Hikâye Armağanı, 1964’ten itibaren Darüşşafaka Cemiyetince veriliyor. Sait Faik’in vasiyetnamesi doğrultusunda dönemin ileri gelen edebiyat ustalarından oluşturulan jüri, o yıl içerisinde yazılmış en iyi hikâyeyi seçerek “Sait Faik ve Makbule Abasıyanık Hikâye Armağanı”nı veriyor.

ŞERMİN YAŞAR KİMDİR?

Şermin Yalşar 1982 yılında Almanya’nın başkenti Berlin’de doğdu. Eğitimini Türkiye’de alan, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan yazar yine bu alanda yüksek lisans yaptı. “Tarihi Hoşça Kal Lokantası”, “Göçüp Gidenler Koleksiyoncusu” ve “Gelirken Ekmek Al” isimli öykü kitaplarını yazan Yaşar’ın “Çok Hayal Kuran Çocuk”, “Oyun Takvimi”, “Dedemin Bakkalı”, “Kuş Masalları”, “Abartma Tozu”, gibi çocuk kitapları da var.