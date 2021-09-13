Sakarya'da 2 öğrencide Covid-19 çıktı, sınıf karantinaya alındı
Manisa Şehzadeler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde aynı sınıftaki 2 öğrencinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 30 kişilik sınıf karantinaya alındı.
Manisa Şehzadeler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde aynı sınıftaki 2 öğrencinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 30 kişilik sınıf karantinaya alındı. Kent genelinde toplamda 3 farklı ilçede 3 farklı okulda 3 sınıf karantinaya alınmış oldu.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerden 2'si gün içinde ateşlendi.
30 ÖĞRENCİ KARANTİNADA
Okul yönetiminin haber vermesi üzerine okula gelen filyasyon ekibi tarafından öğrencilere yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine aynı sınıfta okuyan 30 öğrenci karantinaya alındı.
14 GÜN UZAKTAN EĞİTİM
Öğrencilerin, eğitimlerine 14 gün uzaktan devam edecekleri belirtilirken, toplamda Manisa'nın Şehzadeler, Yunusemre ve Akhisar ilçelerindeki 3 farklı okulda, 3 sınıf karantinaya alınmış oldu.
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