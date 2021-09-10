Bakan Koca açıkladı: 2 il daha Covid-19 risk haritasında 'mavi' kategoriye geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum ve Yozgat'ın "mavi" kategorideki iller arasında yer aldıklarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
10 Eylül 2021 Cuma, 22:42
Bakan Koca açıkladı: 2 il daha Covid-19 risk haritasında 'mavi' kategoriye geçti
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum ve Yozgat'ın ilk doz aşı oranının yüzde 75'i geçerek "mavi" kategorideki iller arasında yer aldıklarını açıkladı.

Koca, Twitter adresinden, Erzurum ve Yozgat'ın bugün yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla "mavi" iller arasındaki yerini aldığını belirterek, "Şimdi sıra ikinci doz aşı oranını artırmakta. Öte yandan, halen Turuncu ve Sarı olan illerimiz var. Her yanı Mavi bir Türkiye Risk Haritası için gerekeni yapalım" ifadelerini kullandı.

Risk haritasına göre, Erzurum'da aşılama oranı yüzde 75, Yozgat'ta da yüzde 75,2 seviyesinde bulunuyor.


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