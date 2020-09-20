Sakarya’da fabrikanın kazan dairesinde patlama: 1’i ağır 2 işçi yaralı

20 Eylül 2020 Pazar, 13:08

Olay, Akyazı ilçesi Küçücek Mahallesi'nde örme-dokuma işlemi yaptığı öğrenilen bir fabrikanın kazan dairesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle kazan dairesinde patlama yaşandı.

Patlama sonrası yangın çıkarken, yaklaşık 200 işçinin çalıştığı fabrikada üretim durdurularak işçiler tahliye edildi. Patlamada işçilerden S.Ç. ve Y.O. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye eri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralılardan Y.O.’nun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma konu ile ilgili inceleme başlattı.