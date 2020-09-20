Sakarya’da fabrikanın kazan dairesinde patlama: 1’i ağır 2 işçi yaralı
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir fabrikanın kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın itfaiye erlerinin müdahalesi ile kontrol altına alınırken, 1’i ağır olmak üzere 2 işçi yaralandı.
Olay, Akyazı ilçesi Küçücek Mahallesi'nde örme-dokuma işlemi yaptığı öğrenilen bir fabrikanın kazan dairesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle kazan dairesinde patlama yaşandı.
Patlama sonrası yangın çıkarken, yaklaşık 200 işçinin çalıştığı fabrikada üretim durdurularak işçiler tahliye edildi. Patlamada işçilerden S.Ç. ve Y.O. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye eri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralılardan Y.O.’nun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma konu ile ilgili inceleme başlattı.
En Çok Okunan Haberler
- Yılmaz'ın sağlık durumuna yönelik iddialar yalanlandı
- O aşı Türkiye'de kullanılmaya başlandı! Olay sözler
- Ali Babacan'dan durumu ciddi olan Mesut Yılmaz'a destek
- İYİ Parti'nin Kurultay'ında İki partiye davet yok
- Bahçeli'nin TTB çıkışına tepkiler çığ gibi artıyor
- ATM'den para çekenler bu tuzağa dikkat!
- O ülke koronavirüs ilacı satışına başlıyor! İşte fiyatı
- Erdoğan'dan flaş diyalog açıklaması
- TGRT Haber'de dikkat çeken Mansur Yavaş sorusu!
- Değeri 55 milyon dolar: Kaderine terk edildi
Video Haberler
- Sokak hayvanlarını besleyen kadına saldırdılar!
- Kadıköy Belediyesi'nden yüzleri gülümsetecek kampanya
- Ceza yağdı! Çadırda böyle yakalandılar
- Tartıştığı istasyon görevlisine otomobiliyle çarptı
- Antalya'da sopalı yumruklu yol kavgası kamerada
- Şehrin göbeğinde dehşete düşüren görüntüler!
- Koronavirüs testi pozitif çıkan babanın duygusal anları
- 58 katlı gökdelene ekipmansız tırmandı
- Bildirici'nin şirin dostu yayında söz almak isteyince...
- Kısıtlama, gazileri yıldırıyor
En Çok Okunan Haberler
- Yılmaz'ın sağlık durumuna yönelik iddialar yalanlandı
- O aşı Türkiye'de kullanılmaya başlandı! Olay sözler
- Ali Babacan'dan durumu ciddi olan Mesut Yılmaz'a destek
- İYİ Parti'nin Kurultay'ında İki partiye davet yok
- Bahçeli'nin TTB çıkışına tepkiler çığ gibi artıyor
- ATM'den para çekenler bu tuzağa dikkat!
- O ülke koronavirüs ilacı satışına başlıyor! İşte fiyatı
- Erdoğan'dan flaş diyalog açıklaması
- TGRT Haber'de dikkat çeken Mansur Yavaş sorusu!
- Değeri 55 milyon dolar: Kaderine terk edildi