Sakarya'da uçak düştü ihbarı! Ekipler harekete geçti

Son dakika gelişmesi... Sakarya'nın Pamukova ilçesinde "uçak düştü" ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, arazide bir bulguya rastlamadı.

(DHA)
08 Eylül 2021 Çarşamba, 13:46
Sakarya'da uçak düştü ihbarı! Ekipler harekete geçti
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, eğitim uçağının düştüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil ve güvenlik güçleri hareket etti.

Uçağın düştüğünün belirtildiği Gökgöz Mahallesi’ne gelen ekipler, drone ile arama çalışması başlattı.

Ekiplerin arazide yaptığı arama çalışmasında herhangi bir bulguya rastlanılmadı.

Uçağın düştüğünü küçük bir çocuğun gördüğü, dedesinin de ihbarda bulunduğu öğrenildi.

Ekiplerin arama çalışması devam ediyor.


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