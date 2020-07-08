Sakarya’daki patlama sonrası İSG-SEN ‘siyah baretli’ eyleme hazırlanıyor

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 09:30

AA

Sakarya’da havai fişek fabrikasında 7 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonrası iş güvenliği uzmanının tutuklanmasına İş Sağlığı ve Güvenli Çalışanları Sendikası (İSG-SEN) Genel Başkanı İrfan Sayar tepki gösterdi. Sayar, “Sahada insanların canını koruyup, kollayan insanları iş kazaları ile suçlamazsınız. Sakarya’daki arkadaşımıza destek olmak için çok büyük bir eyleme hazırlanıyoruz. İş kazalarının sorumlusu bizler değiliz” dedi. İSG- SEN’in önümüzdeki günlerde siyah baretli eylem organize edeceği öğrenildi.

Sakarya Hendek’te 3 Temmuz günü havai fişek fabrikasında gerçekleşen patlama sonrasında 7 kişi yaşamını yitirdi, 126 kişi yaralandı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada fabrikanın sorumlu müdürü, iş güvenliği uzmanı ve 2 ustabaşı 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçlamasıyla' tutuklandı. Dün ise sahipleri Ali Rıza Coşkun ve oğlu Yaşar Coşkun gözaltına alındı. Yaşar Coşkun tutuklandı.

"GÜNAH KEÇİSİ İLAN EDİLİYORLAR"

İş güvenliği uzmanının tutuklanmasına tepki gösteren İSG- SEN Genel Başkanı İrfan Sayar, iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinin iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle tutuklanmasının kaderi olmadığını vurgulayarak, “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasına göre tüm tedbirleri işverenin alması gerektiği açık. Şu an meslek taşımız tutuklandı. Morali çok bozuk” dedi.

İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerine yetkisi olmayan sorumluluklar yüklendiğini kaydeden Sayar, bu insanların iş kazaları ve meslek hastalıklarını azaltmaya çalışırken ilk ‘günah keçisi’ ilan edildiğini söyleyerek, “İş kazalarının sebebi iş güvenliği uzmanlarının görevine yerine getirip getirmemesi değildir, sistemsel sorumluluktur ve hepimize aittir. Devletimiz, işverenlerimiz, işçilerimiz ve iş güvenliği çalışanlarımız topyekun çalışarak iş kazalarını azaltabilirler. Ancak kamuoyunun karşısına bir sorumlu bulmak bizim ihtiyacımız olan şey değil” diye konuştu.

İş güvenliği uzmanlarının iş kazalarından dolayı tutuklanmak için mezun olmadığının altını çizen Sayar, şunları belirtti: “Sahada insanların canını koruyup, kollayan insanları iş kazaları ile suçlamazsınız. Sakarya’daki arkadaşımıza destek olmak için çok büyük bir eyleme hazırlanıyoruz. İş kazalarının sorumlusu bizler değiliz.”

İSG- SEN’in önümüzdeki günlerde siyah baretli eylem organize edeceği öğrenildi.