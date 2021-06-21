Sakaryaspor’un yeni başkanı Cumhur Genç oldu
Sakaryaspor'un 4 defa ertelenen kongresi bugün tekrar toplandı.
Sakaryaspor’da 2020 yılının Kasım ayında başlayan 3 kez pandemi sebebiyle bir kez de çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle yapılamayan Sakaryaspor olağanüstü genel kurulu bugün, 43’üncü başkanını seçti. Konuşmalar ve kongre devam ederken yaşanan gerginliğin ardından oy verme işlemine geçildi. Kongre, oyların sayılmasıyla birlikte sona erdi. Toplamda 706 oyun sayıldığı kongrede 355 oy alan Cumhur Genç, 4 oy farkla Uğur Akkuş’un önüne geçerek yeşil-siyahlı takımın yeni başkanı seçildi. Uzun bir aradan sonra tekrardan başkanlık koltuğuna oturan Genç, ilk hedefinin Sakaryaspor’un 4 senedir Play-Off’lar da yaşamış olduğu yıkıntıyı kaldırmak olduğunu vurguladı.
Cumhur Genç, “Öncelikli hedefimiz; Sakaryaspor’un 4 senedir Play-Off’lar da yaşamış olduğu yıkıntıyı bu şehirden kaldırmak. Bunun içinde çok güçlü bir kadro yapıyoruz. Yaklaşık 6 aydır çalışan bir ekibimiz var. Anlaşmış olduğumuz 11’e yakın futbolcu var, bu hafta içi futbolcularımızla imza töreni yapacağız. Bir an önce işimize odaklanıp iyi bir takım kurup tekrar Süper Lig’e çıkmak istiyoruz, bütün çalışmalarımız bunun için” dedi.
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