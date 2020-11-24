Sakat sakat oynadığı dakikaları anlattı
Kayserispor’da alınan bir puanın sevinci yaşanırken, kaleci Lung’un sakatlığı ise moralleri bozdu. Lung o anları anlattı.
Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan Kayserispor’da alınan bir puanın sevinci yaşanırken, kaleci Lung’un sakatlığı ise moralleri bozdu. Maçın ilk yarısında sağ bacak üst adelesinden sakatlanan ve sonrasında ikinci yarıya çıkamayan başarılı eldivenin MR’ı çekildi.
Birkaç hafta formasından uzak kalacak olan Rumen file bekçisi, “Çok üzgünüm. Umarım çok ciddi bir sakatlığım yoktur. Hayatımda böyle bir ağrı hissetmedim. Umarım formama kavuşmam uzun sürmez” dedi.
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