'Sakin Kent' Akyaka'da Kovid-19 sessizliği
Uluslararası Sakin Kentler Birliği (Cittaslow) Genel Sekreterliği tarafından "Sakin Kent" ilan edilen Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle en sessiz günlerini yaşıyor.
Akyaka Mahallesi'nde toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri, lokanta, market ve kafeterya gibi tüm iş yerlerinde denetimler devam ediyor.
En sakin günlerini yaşayan Akyaka sahili, Kadın Azmağı Deresi bu süreçte farklı bir görüntü ve güzelliğe büründü. Gökova Körfezi'nin eşsiz manzarasına sahip turistik mahalledeki halk plajının yanı sıra Çınar ve Akçapınar sahillerinde de az sayıda vatandaşın bulunduğu görüldü.
Bölgeye gelen ziyaretçiler, sahil kenarında yanlarında getirdikleri sandalyelerde otururken güneşin batışını izliyor. Sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat eden ziyaretçiler, sahil bandından yürüyüş yapıyor. (AA)
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