‘Sakin şehirliler’ zehir istemiyor
Ordu’nun sakin şehir (cittaslow) unvanlı ilçesi Perşembe’nin en özel alanlarından Selimiye Mahallesi sınırlarındaki Kurşunçal Ormanları’nda siyanürlü altın çıkarmak için yapılan maden arama ruhsatı ihalesi onaylandı. Ege Madencilik’in ruhsatlı alanı Fatsa, Perşembe, Gürgentepe ilçelerini kapsıyor.
Altın maden sahası 1 milyon 967 bin 61 hektar alanı içeriyor. Bu alanın yarısı Perşembe topraklarında kalıyor. Fatsa’yı etkisi altına alan siyanürlü altın madeni arama faaliyeti, yeni ruhsat ile Perşembe’yi de olumsuz etkileyecek.
Maden mühendisi Ata Alkan, “Siyanürlü havuzlardan oluşacak olası taşma, sızıntı hepimizi, her Karadenizliyi etkileyecek bir felakete sebep olabilir. Bu nedenle hepimizin siyaset ayırmaksızın bu duruma tepki göstermesi gerekmekte. Doğrudan teması olmasa da, yağmur sularıyla denize inen siyanürlü suda beslenen balıkları yiyen insanlarımızın, toprağa karışan siyanürle yetişen fındığı, pancarı, maydanozu, elmayı, dutu yiyen vatandaşlarımızın, sağlığını çok ciddi etkileyecek. Soru şu olmalı; bir insanımızın hayatı, bir gram altından önemli midir” sözleriyle tepkisini dile getirdi.
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