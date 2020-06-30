‘Sakin şehirliler’ zehir istemiyor

30 Haziran 2020 Salı, 02:00

Altın maden sahası 1 milyon 967 bin 61 hektar alanı içeriyor. Bu alanın yarısı Perşembe topraklarında kalıyor. Fatsa’yı etkisi altına alan siyanürlü altın madeni arama faaliyeti, yeni ruhsat ile Perşembe’yi de olumsuz etkileyecek.

Maden mühendisi Ata Alkan, “Siyanürlü havuzlardan oluşacak olası taşma, sızıntı hepimizi, her Karadenizliyi etkileyecek bir felakete sebep olabilir. Bu nedenle hepimizin siyaset ayırmaksızın bu duruma tepki göstermesi gerekmekte. Doğrudan teması olmasa da, yağmur sularıyla denize inen siyanürlü suda beslenen balıkları yiyen insanlarımızın, toprağa karışan siyanürle yetişen fındığı, pancarı, maydanozu, elmayı, dutu yiyen vatandaşlarımızın, sağlığını çok ciddi etkileyecek. Soru şu olmalı; bir insanımızın hayatı, bir gram altından önemli midir” sözleriyle tepkisini dile getirdi.