Sakıp Sabancı Müzesi, bir yıl boyunca öğretmenleri ücretsiz ağırlayacak

25 Kasım 2020 Çarşamba, 09:25

Kurulduğu günden bu yana eğitim ve öğrenme programlarını müzecilik faaliyetlerinin odağına alan Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, bir yıl boyunca öğretmenleri ücretsiz olarak ağırlayacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada "Yaşadığımız zor günlerde fedakar öğretmenlere bir saygı ifadesi olarak hayata geçirilen uygulama 2021 yılı sonuna kadar devam edecek" ifadeleri yer aldı.

Öğretmenlerin, müzeyi ücretsiz ziyaret edebilmek için müze girişinde öğretmen kimlik kartlarını göstermeleri yeterli olacak.