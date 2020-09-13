Salah böyle istedi!

13 Eylül 2020 Pazar, 08:55

İngiltere Premier Lig’in son şampiyonu Liverpool ve eski toprak Leeds United arasında nefes kesen bir mücadele yaşandı.

Marcelo Bielsa yönetiminde 16 yıl sonra yeniden Premier Lig’e yükselen Leeds United, ‘kurt hoca’ ile birlikte daha ilk maçta Liverpool’a ecel terleri döktürdü.

Maçın 4. dakikasında Mohamed Salah’ın penaltı golüyle 1-0 öne geçen Liverpool, 12. dakikada Jack Harrison’a engel olamayınca skor 1-1’e geldi.

20. dakikada Hollandalı stoper Virgil van Dijk skoru 2-1’e getirirken Leeds United’ın yanıtı gecikmedi 30. dakikada Patrick Bamford durumu 2-2 yapan isim oldu.Ancak Mısırlı yıldız Mohamed Salah 33. dakikada Liverpool’u 3-2’lik üstünlüğe taşırken ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Gol düellosu şeklinde geçen maçın 66 .dakikasına Mateusz Klich’in golü Leeds United’a 3-3’lük beraberliği getirse de son sözü yine Mısırlı futbolcu Salah söyledi.

Dakikalar 88’i gösterdiğinde kazanılan penaltıyı gole çeviren Salah, maçın skorunu 4-3 olarak belirlerken mücadeleyi de hat-trick ile tamamlamış oldu.

Jürgen Klopp’un öğrencileri zor geçen gecenin sonunda sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.