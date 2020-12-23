Salda Gölü çevresinde Millet Bahçesi çalışmasında sona gelindi
‘Bir çivi bile çakılmayacak’ denilen Burdur Yeşilova’daki doğa harikası Salda Gölü çevresinde Millet Bahçesi çalışmasında sona gelindi.
9 adet bungalov tipi yapı, dokunulmaması gereken beyaz kumların etrafına yerleştirildi. Bu bölgede daha önce beyaz kumlar kepçe ve kamyonlarla taşınmış, gelen tepkiler üzerine tekrar eski yerine getirilmişti.
Salda Gölü Koruma Derneği Başkanı Gazi Osman Şakar, pandemi nedeniyle sokağa çıkmanın sınırlı olduğu dönemde Millet Bahçesi çalışmalarının hızla sürdüğünü belirterek, “Özel matkaplarla deldikleri yere çelik kazıklar çakıldı. Bu kazıklar üzerine de 9 adet ahşap bungalovlar yerleştirildi” dedi.
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