Saldırıya Süleyman Soylu da "refleks" dedi
Gelecek Partili Selçuk Özdağ ve gazeteci Orhan Uğuroğlu'nun uğradığı saldırılarla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile konuştuğunu ifade eden Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, "O da saldırıların tıpkı Semih Yalçın gibi tepkisel olduğunu ifade etti" diye yazdı.
Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu'nun uğradığı saldırılar hakkında, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın gibi 'tepkisel' şeklinde yorumladığını yazdı.
Uğur yazısında, "O da Selçuk Özdağ ve Orhan Uğuroğlu’nun uğradığı saldırıların tıpkı Semih Yalçın gibi tepkisel olduğunu ifade etti ve yargı önüne çıkarılacaklarını söyledi. Ayhan Sefer Üstün’e yönelik saldırının ticari sebeplerle olduğunu, Avukat Afşin Hatipoğlu’nun ise çok kişisel nedenlerle (hukuki sorun olabilir diye anlatamıyorum) saldırıya uğradığını ifade etti" diye yazdı.
“PLANLARIMIZ HEP HAZIR”
"Ya bu türden saldırıları fırsat bilen birileri olayları tırmandırırsa?" diyen Uğur şöyle devam etti: "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Bir kere şunu bilmenizi istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti, özel olarak Bakanlığım, Emniyet Teşkilatımız, istihbaratımız ve her kademeden polisimiz, kesinlikle uçan kuştan haberdar olmakta. Önce herkesin içi rahat olsun' diyerek başladı sözüne. Hepimizin artık bu travmatik dönemleri atlatmamız gerektiğini ve sükûnete ihtiyacımız olduğunu söyledi Bakan Soylu. Bu yüzden de hep bir şeyler oluyormuş gibi teyakkuz ve alarm hâlinde olmanın ruh hâlimizi bozduğuna işaret ederek “Bize güvensinler. En ufak bir hareketlilik bizim gözümüzden kaçmaz. Mesela Boğaziçi’ndeki olay üzerine de pek çok kişi aynı şüpheleri dile getirdi. Biz zaten bu tarz bir hareketlilik olsa hemen fark ederiz ve gereken tedbirleri alırız demiyorum bakın. Tedbirlerimiz ve planlarımız zaten hep hazır' diye ekledi."
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