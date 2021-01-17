Saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ taburcu oldu
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, silahlı saldırıya uğrayan partisinin Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın taburcu olduğunu bildirdi.
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ önceki gün kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı ve sopalı saldırıya uğramıştı. Vücudunda kırıklar oluşan Özdağ, hastanede tedavi altına alınmıştı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Selçuk Özdağ’ın taburcu olduğunu duyurdu.
Davutoğlu’nun paylaşımı şu şekilde:
“Selçuk Özdağ taburcu oldu. 48 saat geçti failler, azmettirenler hala ortada yok! Bir gün önce Mardin’de Türkiye’ye deli gömleği giydiremezsiniz demiştim. Birileri ise “Bu hareketin delisi çoktur” diyor. Laf kalabalığını bırakıp cevap verin: Terör Ankara’da, failler nerede?”
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