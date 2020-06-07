Salgın gölgesinde seçim planı

07 Haziran 2020 Pazar, 06:00

Macron yönetimi, koronavirüs vakalarının her gün daha fazla ortaya çıkması, salgının yayılma riskine rağmen birinci tur seçimlerini ertelememiş, 15 Mart’ta sandık başına gidilmişti. İlk turun ardından geçen iki hafta sonunda ülke genelinde vaka sayısında adeta patlama yaşandı. Uyarılara karşın seçimleri ertelememe kararı alan Cumhurbaşkanı Macron’a eleştiriler yükseldi.

Ardından ikinci tur seçimlerde ertelemeye gidildi. Şimdi gözler bir kez daha ikinci turun akıbetinde. Fransa genelinde Covid-19 nedeniyle can kaybı önceki gün itibarıyla 29 bin 311 olarak açıklandı. Bilim kurulu, seçimlerde adayların halkla bir araya gelmesinin tehlikeli olduğunu, kampanyaların, projelerin kamuoyu ile paylaşılmasının sanal ortam üzerinden yapılması gerektiğinı sık sık duyuruyor.

Bir yandan da seçim gününe ilişkin alınacak önlemler de açıklanıyor. Bu çerçevede oy merkezlerinde işleyişin nasıl olacağına dair sosyal mesafe kılavuzu dağıtılacak. Kimi yoruma göre, seçimlerin kaderi koronavirüs vakalarının sayısı, salgının izleyeceği seyirde. Macron, ay sonuna doğru vaka sayılarında artış yaşanırsa ikinci turun Ocak 2021’e erteleneceğine işaret etti.

EN DÜŞÜK KATILIM...

Birinci turda salgın korkusunun da etkisiyle seçmenin yaklaşık yüzde 54’ü sandık başına gitti. Bu, ülke seçimlerinde en düşük katılım olarak tarihe geçti. Başkent Paris’te ilk tur seçimlerinde mevcut Belediye Başkanı Sosyalist Anne Hidalgo, oyların yüzde 30’unu alırken en yakın rakibi sağdan Cumhuriyetçilerin (LR) adayı Rachida Dati ise yüzde 22’de kaldı.

Kimi ankete göre, Hidalgo seçimlerin ikinci turunda da favori görülüyor. Yerel seçimler ayrıca Fransa solunun geleceği açısından da önemli bir sınav olarak değerlendiriliyor. Fransa da, Avrupa’nın birçok ülkesinde olduğu gibi salgına yönelik kısıtlamaların adım adım kaldırılmasıyla “normalleşme” çabasında. Şimdilik restoranlar, kafelerin sadece bahçe, teraslarının açılmasına izin verildi. İçeride oturmak yasak. Salgınla birlikte günlük hayatlarımızdaki “yeni normale” alışmaya çalışıyoruz. Halkın sağlık güvenliği, ekonomik işleyişe yönelik kaygıları sürüyor. Eğitimden turizme pek çok konuda belirsizlik hâkim...

Paris’in dünyaca ünlü kafe terasları kısıtlamaların azalmasına karşın hâlâ sakin. Haftalar sonra ilk kez bir kafeye gidiyorum. Bastille Meydanı’ndaki kafede maskeli garson bizi terasa yönlendiriyor. Türkçe konuştuğumuzun farkına varan yaşlı bir çift az bildikleri Türkçeyle bizi masalarına davet ediyor, sohbete başlıyoruz. Serge Petit, 1975’te THY’nin uzun yıllar Paris müdürlüğü görevinde bulunduğunu anlatıyor...

Koronalı günler, biraz Türkiye, biraz Fransa’dan sohbet ediyoruz. Serge, virüs tehdidi sürerken seçimler için erken olduğunu düşünenlerden ama her şeye rağmen oy kullanmaya gideceğini söylüyor.

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