Salgın istifaları

03 Eylül 2020 Perşembe, 02:00

Devlet hastanelerinden ayrılanlar arasında göğüs ve enfeksiyon hastalıkları uzmanları, acil servis çalışanları, aile hekimleri ve hemşireler var. Emekliye ayrılma ve istifaları tabip odası başkanları Cumhuriyet’e yorumladı. Ayrılanların sayısını paylaşan İzmir, Manisa, Denizli, Balıkesir ve Bursa tabip odası başkanları, halkta oluşan umursamazlık ve devletin gerekli çalışma koşullarını sağlamaması sonucu hekimlerde motivasyon eksikliğinin ortaya çıktığını söylüyor. En büyük korkuları ise pandeminin uzaması halinde istifaların artması.

‘BU İŞİN SONU YOK’

Denizli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Rıza Hakan Erbay:

Kulak burun boğaz doktorları, göğüs ve enfeksiyon hastalıkları uzmanına kadar emekli olanlar, istifalar var. Doktorlar, birtakım önlemler öneriyor, fakat halk önemsemiyor. Hekim arkadaşlarımız, ‘Bu işin sonu yok, o halde benim çocuğum, ailem var’ diyerek tükenmişlik ve yorgunluk yaşıyor. Bu düşünce sadece hekimlerde değil, sağlık personelinde de var ve her geçen gün artıyor. Maddi ve manevi olarak yalnız bırakılmışlık duygusu, çaresizlik, vefasızlık, tükenmişliğe yol açıyor.

ÜÇ AYDA 29 İSTİFA VAR

Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan:

Bursa’da üç ayda çoğu göğüs hastalıkları, nöroloji ve fizik tedavi hekimi olmak üzere 29 kişi istifa etti. Arkadaşlarımız, çalışma koşullarının kötü olduğunu, yorulduklarını, yıprandıklarını ve yapılan uygulamalara kırgın oldukları için bu yolu seçtiklerini söylüyor. Sadece hekimlere özgü bir durum yok, bütün sağlık çalışanlarının durumu pek iyi değil. Çok yıprandık. Halktan daha fazla risk altındayız. Sürekli hastalarla birlikteyiz, sürekli hasta olma ihtimalimiz var. Çok sayıda sağlık personeli vefat etti.

ÇALIŞMA ŞARTLARI AĞIR

Balıkesir Tabip Odası Başkanı Dr. Necdet Uçan:

Çalışma saatleri TTB olarak günde 6 saate insin diyoruz. Özellikle Covid-19 ile ilgili bölümde çalışanlar için uygulanması gerektiğini söylüyoruz. Ayrılma nedenleri çalışma koşullarının kötülüğünden ve vaka sayısının artmasından. Emekli olanlar zaten belli yaşa gelenler. Riskleri o yaşta daha fazla. İstifa ve emeklilik daha çok göğüs hastalıkları ve dahiliye branşlarında görülüyor.