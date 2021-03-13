Salgının gölgesinde Tıp Bayramı: "Artık bayram demiyoruz"

13 Mart 2021 Cumartesi, 02:00

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, 14 Mart Tıp Haftası’nı pandemi koşullarında karşıladıklarını belirterek “Ülkemizde siyasal iktidarın demokrasiden gittikçe uzaklaşan politikalarının yol açtığı haksızlık, eşitsizlik, adaletsizlik ve sağlıksızlık, yıkıcı etkisini hissettiğimiz pandemi ile birlikte son bir yılda daha da derinleşti. Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte piyasaya teslim edilen sağlık alanında var olan sorunlar çığ gibi büyüdü. Sağlığı piyasaya açan anlayış bizim bir bayram havasında bugünü kutlayabilmemizi ortadan kaldırmış durumda. Taleplerimiz pandemi sürecinde değişmedi. Bu emeğin karşılığının verilmesi, güvencesizleştirmeye dayalı, daha fazla iş yükü ile tüm haklarını ellerinden alan yaklaşımlara karşı bir mücadele haftası olacak” diye konuştu. Fincancı, sağlık emekçilerinin taleplerini şöyle sıraladı: “Covid-19 meslek hastalığıdır, önerdiğimiz yasa tasarısı kabul edilsin. Güçlü ve etkin birinci basamak sağlık örgütlenmesi sağlansın. Şiddetsiz bir sağlık ortamında çalışabilmek için yeni ve etkili ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’ çıkarılsın. Emekliliğimize de yansıyacak temel ücret ile ekonomik ve özlük haklarımız iyileştirilsin. Özgür ve bilimsel çalışma ortamı için meslek örgütleri üzerindeki baskılara son verilsin. Liyakatsiz atamalar, tip sözleşme dayatmaları, tıp eğitimini niteliksizleştiren, altyapısı uygun olmayan tıp fakültelerinin açılması durdurulsun. Bir kez daha pandemide kaybettiğimiz 387 sağlık emekçisini saygı ve özlemle anıyor; hekimlik değerlerinden aldığımız güçle toplumsal sağlık için demokrasi ve adalet talep ediyoruz.”

‘SORUNLAR HÂLÂ SUMEN ALTINDA’

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) tarafından yapılan açıklamada ise bu yıl 14. yılını kutlayan aile hekimliği sistemi ile ilgili halen giderilmesi gereken birçok sorun olduğunu ancak olumlu yönde yol alınamadığı anımsatıldı. AHEF Yönetim Kurulu üyesi Dr. Hüseyin Köz, 2020 yılı ile birlikte mevcut iş yüklerine artık çok yeni sorumluluklar eklendiğini kaydederek “Bu sisteme hizmet verenlerin sorunları 14 yılda büyüdükçe yumak halini almış, çözülmedikçe zaman içinde bıkkınlık ve tükenmişliğe doğru götürmüştür. Sorunun çözümü için artık sözleşmeli çalışan birinci basamak temsilcileri ile idarenin karşılıklı olarak bir masada oturup, çalışma koşullarını belirleyen anlaşmayı imzalaması gerekmektedir” diye konuştu.

KUTLAMA PROGRAMI

TTB, 14 Mart Tıp Bayramı etkinliklerine 9 Mart Salı günü koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü’yü anarak başladı. Aynı zamanda fotoğraf sanatçısı olan Ülkü’nün çektiği fotoğraflardan oluşturulan bir sergi açılışı yapıldı. Etkinlikler kapsamında 13 Mart günü (bugün) hekimler Taksim Cumhuriyet Anıtı’na saat 13.00’te çelenk koyacak ve basın açıklaması yapacak. Aynı gün “Şehir Hastaneleri” paneli online olarak gerçekleştirilecek ardından saat 18.00’de Moğollar konseri olacak. Kartal Belediyesi de etkinlikler kapsamında yarın “Pandemi ve Aşılama Süreci” konulu online panel düzenleyecek. Bölge Hastaneleri Koordinatörü Dr. Abidin Özçelik’in moderatörlüğünde düzenlenecek olan panel saat 19.00’da belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayımlanacak.