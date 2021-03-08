‘Salgınla mücadele kapsamında denetimlerde çifte standart olmaz’

08 Mart 2021 Pazartesi, 16:43

Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, salgınla mücadele kapsamında denetimlerde çifte standart olmayacağını belirterek “Çay ve su içen eczane çalışanlarına, valiyi tanımayan dönerciye ve kadının saçının renginden dolayı ceza kesen yöneticilere soruyoruz? Neden lebaleb dolu AKP kongreleri görmezden gelinmektedir? Saha denetimlerinde öne çıkarılmak istenilen ana husus toplumsal sorumluluk ise AKP kongrelerinde toplumsal sorumluluk neden aranmamaktadır? Eczane çalışanlarına gösterilen yüksek hassasiyet yine kasım ayı içerisinde yapılan Ereğli AKP ilçe gençlik kongresi içinde gösterilmiş midir?” diye sordular.

Demir ve Kılıç, yaptıkları açıklamada pandemi döneminde halkın ve sağlık çalışanlarının morale ihtiyacı olduğunu belirterek “Kibirli yöneticilerin moral bozan uygulamalarına değil. Salgın yönetimi kapsamında alınması ve uyulması gereken kurallara uyulup uyulmadığı konusunda denetimler elbette önemlidir. Ancak bu uygulamanın bütün kurumlar ve vatandaşlar için eşit olması gerekmektedir” dediler.

KONGRELER GÖRMEZDEN GELİNİYOR

AKP kongrelerini görmezden gelen ancak çay ve su içen eczane çalışanlarına, valiyi tanıyamayan dönerciye, saçlarının renginden dolayı kadına sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları gerekçesiyle ceza yazan yöneticilere seslenen Demir ve Kılıç “Covid-19 virüsü kişilere bulaşmakta parti, siyasi görüş ayrımı yapmaz, alınması ve uyulması gereken bilimsel kurallara tüm kurumlar ve kişiler uymak zorundadır. Uygulamalarda ayrımcılık yapmayın, vatandaşlara kalabalıklarda virüs bulaşmaz algısı yaratmayın’ itirazımızı günlerdir yapıyoruz” açıklamasını yaptı. “Salgın döneminde, salgın yönetimi kapsamında uyulması gereken kurallara uyulmadan, kapalı salonlarda kalabalıklarla, üstüne üstlük en üst düzey yönetici tarafından bir de salonu “lebaleb’ doldurdunuz diye övgüyle anons yapılan AKP ilçe-il – il kadın-il gençlik kongrelerine, binlerce kişinin katıldığı cenaze törenlerine ses çıkarmayan ve itiraz edemeyen sorumluların ve Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu üyelerinin vatandaşlardan salgın tedbirlerine riayet etmelerini istemesi ne kadar inandırıcıdır ve hangi ahlaka, bilimsel kritere ve gerçekliğe uymaktadır?” diye soran Demir ve Kılıç, özetle şunları söyledi:

“Soruyoruz? Çay ve su içen eczane çalışanlarına, valiyi tanımayan dönerciye ve kadının saçının renginden dolayı ceza kesen yöneticilere soruyoruz? Neden lebaleb dolu AKP kongreleri görmezden gelinmektedir? Saha denetimlerinde öne çıkarılmak istenilen ana husus toplumsal sorumluluk ise AKP kongrelerinde toplumsal sorumluluk neden aranmamaktadır? Eczane çalışanlarına gösterilen yüksek hassasiyet yine Kasım ayı içerisinde yapılan Ereğli AKP ilçe gençlik kongresi içinde gösterilmiş midir? Salgının başlangıcından bu yana vatandaşlara adeta tekerlemeye dönüşen ‘maske-mesafe -hijyen’ kurallarına uyması ve kalabalık ortamlara katılmaması önerilmektedir. Salgın tedbirlerine uyulmadan kapalı salonlarda yapılan AKP ilçe-il-il kadın-il gençlik kongrelerini görmeyen yöneticiler ve Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu üyelerinin vatandaşların maske, mesafe, hijyen kurallarına ve diğer salgın tedbirlerine riayet etmelerini istemesi bu saatten sonra ne kadar inandırıcı olacaktır? Peki neden salgına rağmen birçok kongre, toplantı haklı olarak ertelenmişken iktidar partisinin il kongreleri yapılmakta ve bu toplantılarda sosyal mesafeye uyulmadan ‘lebaleb’ dolu katılım övülerek adeta teşvik edilmektedir? ”